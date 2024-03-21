HELLO KITTY迷瘋掉！超萌巨大造型悠遊卡明開賣 手刀搶訂靠這招

繼放大版悠遊卡掀起收藏熱潮之後，悠遊卡公司再把腦筋動到可說是票房保證的HELLO KITTY上，宣布推出「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，3月22日上午11時起，在Easy Wallet App限時8天搶先販售，首批現貨5,000張，HELLO KITTY迷一定要入手。

「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」採用經典HELLO KITTY萌臉造型，不只巨大化，還保留立體感構圖，掛在小包包或背包上超搶眼，又可以方便「嗶」進出捷運，絕對再掀起社群影片分享熱潮。3月22日上午11:00起至3月29日止，限時8天，只要開啟悠遊付Easy Wallet App，於首頁點「悠遊卡首賣」即可進入博客來販售頁面，購買「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，單張350元，享超取免運費優惠，單筆訂單限購10張，限悠遊付結帳，3月30日起依訂單順序陸續出貨。想手刀搶購，別忘了先註冊好悠遊付及博客來會員。