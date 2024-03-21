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HELLO KITTY迷瘋掉！超萌巨大造型悠遊卡明開賣 手刀搶訂靠這招

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
悠遊卡又變大了，悠遊卡公司再推HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡又變大了，悠遊卡公司再推HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

繼放大版悠遊卡掀起收藏熱潮之後，悠遊卡公司再把腦筋動到可說是票房保證的HELLO KITTY上，宣布推出「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，3月22日上午11時起，在Easy Wallet App限時8天搶先販售，首批現貨5,000張，HELLO KITTY迷一定要入手。

「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」採用經典HELLO KITTY萌臉造型，不只巨大化，還保留立體感構圖，掛在小包包或背包上超搶眼，又可以方便「嗶」進出捷運，絕對再掀起社群影片分享熱潮。3月22日上午11:00起至3月29日止，限時8天，只要開啟悠遊付Easy Wallet App，於首頁點「悠遊卡首賣」即可進入博客來販售頁面，購買「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，單張350元，享超取免運費優惠，單筆訂單限購10張，限悠遊付結帳，3月30日起依訂單順序陸續出貨。想手刀搶購，別忘了先註冊好悠遊付及博客來會員。

歡慶悠遊付4周年，不止渴搶先購買熱銷悠遊卡，3月22日上午11:00起，於博客來網站消費並使用悠遊付結帳，單筆消費金額滿350元，享最高5%現金回饋，期間每戶回饋上限20元，限量回饋，發完為止；本活動同時再與「悠遊付4週年慶加碼筆筆最高回饋3%」優惠疊加，等於買一張「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」可享最高8%現金回饋。另外，3月「悠遊付電商天天買」活動進入尾聲，於指定電商平台累計5筆單筆滿1,000元，即可獲得「指定電商平台10%現金回饋券」1張，可於下次消費時抵用。

HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡掛在時下流行小廢包上格外搶眼。圖／悠遊卡公司提供
HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡掛在時下流行小廢包上格外搶眼。圖／悠遊卡公司提供
「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」在Easy Wallet App首頁搶先賣，最高享8%現金回饋。圖／悠遊卡公司提供
「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」在Easy Wallet App首頁搶先賣，最高享8%現金回饋。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 現金回饋 電商

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