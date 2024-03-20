迪士尼撤台5頻道遞補 NCC決議延長3個月觀察期

迪士尼撤台之後，第四台基本頻道留下了5頻道，雖然今年1月1日起，各系統台都已經遞補上新的頻道，不過，考量收視率、用戶滿意度等面向，NCC（國家通訊傳播委員會）決議多延長3個月觀察期，預計觀察期將至今年6月底止。

迪士尼撤台之後，原本的「國家地理頻道」、「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」及「STAR World」等5個頻道終止經營，分別由「CatchPlay」、「BBC EARTH」、「韓國娛樂台KMTV」等多個頻道遞補；由於系統台不同，遞補上的頻道、節目內容也略有不同，不少消費者坦言，換了新頻道之後，也還在適應新頻道的節目內容。

NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，考量新頻道上架期間尚短，仍需時間觀察消費者收視偏好與行為變化，也因此，委員會今日決議延長基本頻道異動許可期限一次，許可期間為今年4月1日至6月30日，並要求系統台5月31日之前，必須檢附變更頻道的收視率、滿意度調查報告給NCC。

目前系統台已經提供1-2月的收視調查結果給NCC，翁柏宗指出，綜觀1-2月份新頻道收視調查數據顯示，民眾對新頻道認知度與滿意度等都有6成5到9成的滿意度，然因目前僅有1-2月兩個月的收視調查統計，委員會認為還要多蒐集一些資料才能了解收視戶滿意度，因此，決定再延長3個月的觀察期間，而NCC也會持續關注頻道表現跟消費者回饋意見。