迪士尼撤台5頻道遞補 NCC決議延長3個月觀察期
迪士尼撤台之後，第四台基本頻道留下了5頻道，雖然今年1月1日起，各系統台都已經遞補上新的頻道，不過，考量收視率、用戶滿意度等面向，NCC（國家通訊傳播委員會）決議多延長3個月觀察期，預計觀察期將至今年6月底止。
迪士尼撤台之後，原本的「國家地理頻道」、「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」及「STAR World」等5個頻道終止經營，分別由「CatchPlay」、「BBC EARTH」、「韓國娛樂台KMTV」等多個頻道遞補；由於系統台不同，遞補上的頻道、節目內容也略有不同，不少消費者坦言，換了新頻道之後，也還在適應新頻道的節目內容。
NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，考量新頻道上架期間尚短，仍需時間觀察消費者收視偏好與行為變化，也因此，委員會今日決議延長基本頻道異動許可期限一次，許可期間為今年4月1日至6月30日，並要求系統台5月31日之前，必須檢附變更頻道的收視率、滿意度調查報告給NCC。
目前系統台已經提供1-2月的收視調查結果給NCC，翁柏宗指出，綜觀1-2月份新頻道收視調查數據顯示，民眾對新頻道認知度與滿意度等都有6成5到9成的滿意度，然因目前僅有1-2月兩個月的收視調查統計，委員會認為還要多蒐集一些資料才能了解收視戶滿意度，因此，決定再延長3個月的觀察期間，而NCC也會持續關注頻道表現跟消費者回饋意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言