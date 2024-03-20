只有5天！頂呱呱「6塊雞」現省91元 摩斯滿額送航海王

即日起至3月24日期間，「頂呱呱」限時推4款優惠組合，最高現省91元。至於「摩斯漢堡」為慶祝33週年，持續推出多款優惠，包括早餐套餐79元、午茶組合69元起等不同方案。

頂呱呱本次推出的4款方案中，「雞呱A組」內含原味炸雞1塊、呱呱包1顆，原價125元，特價99元；「勇薯B組」內含阿勇雞塊6塊、地瓜薯條1份，原價125元，特價99元。至於「6塊雞飽足組」包括有原味炸雞3塊、原味雞腿3支，原價360元，特價269元。至於「6塊雞辣台組」則有辣味炸雞3塊、辣味雞翅3支，原價372元，特價299元。整體優惠最高現省91元、現享75折起。

「摩斯漢堡」為慶祝33週年，即日起至3月31日期間，早餐時段「摩斯豬排堡＋大杯冰紅茶」，每組優惠價79元。針對MOS Order APP「安心取溫馨送」，即日起至3月31日，「摩斯豬排堡＋大杯冰紅茶」2套優惠價148元。

即日起至6月30日，摩斯推出2項「午茶AB超值選」活動。「點心飲品超值選69元」活動，A區點心（薯條、方塊薯餅、北海道可樂餅、抹茶紅豆米派），搭配B區飲料（大杯冰紅茶、大杯無糖冰紅茶、大杯冰綠茶、摩斯熱紅茶），每組69元。「冰茶系列超值選89元」活動則為「抹茶紅豆米派」搭配「微酵青梅冰茶」或「微酵白桃冰茶」，每組89元。