舞台劇「媽，別鬧了！」3月29日上演 王琄任性、歡鬧演出

故事工廠舞台劇「媽，別鬧了!」，改編自Netflix爆款同名影集，以及原著陳名珉「我媽的異國婚姻」，由編導黃彥霖著手改編，打造任性又歡鬧的故事，將於3月29日在台北上演。

劇情描述一位60歲左右的媽媽（王玫玫，王琄 飾）歷經中年喪偶後，勇於跨出腳步追愛，也因此和兩位女兒產生衝突。同時，小女兒若敏（李劭婕 飾）和不斷偷吃的渣男難分難捨，甚至為他揹上鉅額卡債；看似最冷靜的大女兒如蓉（陽靚 飾），對爸爸（湯志偉 飾）生前留下的「萬能許願券」許願，希望爸爸替她挽救活得一團亂的媽媽和妹妹，卻無意間將五年前還在世的爸爸召喚到了現在......。在這樣的碰撞過程，與自己的傷痛和解，找回自我。 60歲左右的媽媽（王玫玫，王琄 飾）歷經中年喪偶後，勇於跨出腳步追。記者黃義書／攝影 60歲左右的媽媽（左二，王玫玫，王琄 飾）中年喪偶跨出腳步追愛，因此和大女兒如蓉（右一，陽靚 飾）小女兒若敏（左一）李劭婕 飾）發生衝突。於是大女兒無意間將五年前還在世的爸爸（右二，湯志偉 飾）召喚到了現在......。記者黃義書／攝影 60歲左右的媽媽（王玫玫，王琄 飾）歷經中年喪偶後，勇於跨出腳步追。記者黃義書／攝影 60歲左右的媽媽（王玫玫，王琄 飾）歷經中年喪偶後，勇於跨出腳步追。記者黃義書／攝影 60歲左右的媽媽（王玫玫，王琄 飾）歷經中年喪偶後，勇於跨出腳步追。記者黃義書／攝影