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籃球掛注意！虎牌啤酒街頭賽來了 冠軍整隊飛美國看NBA

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
虎牌啤酒今年首度舉辦「BE LIKE TIGER 3X3虎牌啤酒街頭籃球賽」，將在台北、台中、高雄盛大舉辦，帶來最忠於街頭的獨特街籃賽制。圖／海尼根台灣提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
虎牌啤酒今年首度舉辦「BE LIKE TIGER 3X3虎牌啤酒街頭籃球賽」，將在台北、台中、高雄盛大舉辦，帶來最忠於街頭的獨特街籃賽制。圖／海尼根台灣提供
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

虎牌啤酒作為亞洲首屈一指、在台灣在地釀造的國際啤酒品牌，長期致力推廣街頭文化，深耕年輕族群；今年首度在台北、台中、高雄盛大舉辦「BE LIKE TIGER 3X3虎牌啤酒街頭籃球賽」，帶來最忠於街頭的獨特街籃賽制。晉級決賽的 12支隊伍，可以登上今年七月虎牌啤酒「Tiger Street 超熱派對」特別打造的大型舞台，在街頭人的見證下，進行最終決戰。決賽總獎項價值高達50萬元，贏得冠軍的隊伍，還能一圓所有籃球愛好者的夢想，虎牌啤酒直接送全隊前進美國觀看職業籃球賽。報名期間為即日起至4月16日午夜12時為止，名額有限，額滿為止。

虎牌啤酒長期致力推廣街頭文化，深耕年輕族群。圖／海尼根台灣提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
虎牌啤酒長期致力推廣街頭文化，深耕年輕族群。圖／海尼根台灣提供
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

虎牌啤酒今年以「我們的街頭 PLAYGROUND」號召大家共同定義全新街頭文化，首度舉辦「BE LIKE TIGER 3X3虎牌啤酒街頭籃球賽」，邀請籃球好手一起「熱情燥出來」，並為此特別邀約新生代職籃球星林書緯，跨刀出演品牌形象廣告，率領包含籃球知名YouTuber彭尊、滑板OG代表SKY、舞者及塗鴉藝術家Artshow、DJ賴皮MR.SKIN，及DJ Coral 等街頭大軍，詮釋屬於街頭人的樂園。林書緯也特別邀請各界籃球好手，揪團一同站上虎牌啤酒打造的大型舞台，大膽秀出自己的球技，共創街頭PLAYGROUND。

新生代職籃球星林書緯跨刀出演品牌形象廣告，詮釋屬於街頭人的樂園。圖／海尼根台灣提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新生代職籃球星林書緯跨刀出演品牌形象廣告，詮釋屬於街頭人的樂園。圖／海尼根台灣提供
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虎牌啤酒今年以「我們的街頭 PLAYGROUND」號召大家共同定義全新街頭文化，邀請籃球好手一起「熱情燥出來」。圖／海尼根台灣提供 ※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
虎牌啤酒今年以「我們的街頭 PLAYGROUND」號召大家共同定義全新街頭文化，邀請籃球好手一起「熱情燥出來」。圖／海尼根台灣提供
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

首屆「BE LIKE TIGER 3X3虎牌啤酒街頭籃球賽」將在5月份起分別舉辦北、中、南區預賽，並於7月13日至7月14日在第三屆「Tiger Street超熱派對」架設的大型舞台進行決賽。只要不是各大賽事職業選手或現役UBA球員，年滿18歲以上並愛好籃球運動之民眾皆可報名參加。詳情請至虎牌啤酒Instagram查詢：https://www.instagram.com/tigerbeertw/

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