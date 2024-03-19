華航空姐解惑！他吃飛機餐「1附餐」太驚艷 老饕喊：請低調

由於高空及機艙環境恐削弱人們的味覺、嗅覺，不少搭機旅客會覺得飛機餐不好吃，因而不抱期待。不過，就有一名網友在PTT發文分享，日前第一次搭華航經濟艙，不料送上的飛機餐當中，一顆不起眼的麵包竟讓他大大驚豔，一問之下才知道原來這附餐大有來頭，開玩笑自嘲「我好像很孤陋寡聞」。

原PO表示，前陣子在飛機上吃到一款麵包，掰開來發現有一粒粒紫米，吃起來還不錯，也覺得跟之前吃過的附餐不太一樣，想問問空姐能否再拿一個，這才知道原來是華航跟烘焙名家陳耀訓的聯名餐點。可能因為本來不期不待，原PO卻直呼因為這個紫米麵包，讓他第一次搭華航就大加分，更好奇「只是經濟艙就這樣，不知道其他艙等會好吃到什麼程度？」

據報導，華航攜手世界冠軍麵包「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」，1月起從台灣出發全航線、全艙等，都可吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包，合計4品項搬上飛機。商務艙輪流推出冠軍代表作「莓香絮語」及「薯心吉士」兩款麵包，經濟艙則是有「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」兩種品項。

貼文一出，網友們紛紛留言，「請低調…我不想要以後連麵包都要搶…」、「這個麵包真的不錯！去大阪的航班有吃到」、「其實華航的餐一直都不差，只是有些人比較會聯名哈」、「陳耀訓有拿過世界麵包大賽的冠軍，麵包當然厲害」、「終於不再是單調的餐包了…很多航空公司都忽略這塊」、「現在飛機麵包都這麼競爭了嗎，印象中以前搭飛機隨餐麵包都很普」。