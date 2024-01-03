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華航攜手陳耀訓推4品項 世界冠軍麵包登上機「全艙都有」

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中華航空與世界冠軍麵包「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即起台灣出發全航線、全艙等，合計4款麵包搬上飛機。圖／中華航空提供
中華航空與世界冠軍麵包「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即起台灣出發全航線、全艙等，合計4款麵包搬上飛機。圖／中華航空提供

華航空宣布，與世界冠軍麵包陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即起台灣出發全航線、全艙等，都可吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包，合計4品項搬上飛機。

中華航空指出，華航商務艙輪流推出「莓香絮語」及「薯心吉士」兩款麵包，豪華經濟艙供應「薯心吉士」。「莓香絮語」是陳耀訓世界麵包大賽冠軍代表作，選用含水量70％的苗栗大湖草莓乾，透過浸泡草莓酒，讓草莓乾濕潤而滋味濃厚，並在麵包中添入玫瑰花瓣、核桃等食材。

「薯心吉士」外皮焦香，嚴選台農57號及台農66號地瓜，分別製成地瓜丁與地瓜泥，再添丹麥聲頌乳酪，經過反覆揉捏上勁，將地瓜與乳酪的滋味通通收納，拿捏甜鹹平衡。

中華航空指出，華航經濟艙推出「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」，「冠軍奶油麵包」使用榮獲冠軍殊榮的丹麥奶油品牌 Lurpak，在機上不用覆熱，優雅細緻的奶油風味，入口後在嘴裡散化開來，奶香餘韻與清新滋味兼得。「雲感紫米麵包」先將紫糯米熬煮成醬，再加入日本熊本製粉揉製的麵團之中，糯米增加麵包保濕力。

中華航空說，與陳耀訓合作推出的四款麵包，除了冠軍作品「莓香絮語」為目前其門市銷售產品的迷你版外，其他三款麵包皆為陳耀訓依照機上環境條件，為華航獨家設計開發品項，只有搭乘華航才能品嘗到。

此外，華航也透過777-300ER及A350-900客機長程線 Sky Lounge 的服務，支持小農特色產品，尋訪在地精選點心，實踐企業環保永續，本月精選花蓮的「秧田良品香草紅藜棒」、宜蘭的「三合餅鋪黑糖芝麻燒餅」、「嘉義優鮮椪柑橘瓣」、「福記日式豆干」，以及台中大甲的「紅櫻花法國麵包脆餅」。

中華航空與世界冠軍麵包「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即起台灣出發全航線、全艙等，合計4款麵包搬上飛機。圖／中華航空提供
中華航空與世界冠軍麵包「陳耀訓 · 麵包埠 YOSHI BAKERY」攜手合作，即起台灣出發全航線、全艙等，合計4款麵包搬上飛機。圖／中華航空提供

麵包 華航 陳耀訓

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