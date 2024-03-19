必勝客「大比薩外帶199元」回歸 海陸雙拼口味新登場

為滿足多重喜好的消費者，「必勝客」自即日起首度推出「雙拼大比薩－海陸總動員」，半邊為海鮮，另半邊則有手撕豬、培根等肉餡。為慶祝新品上市，平日外帶可享13吋239元優惠價，並可免費升級薄脆餅皮。同時必勝客也宣佈，限時再推出「大比薩外帶199元」優惠，共有6種口味可以選擇。

全新登場的「雙拼大比薩－海陸總動員」，半邊是以花枝、新鮮蛤蜊搭配濃香咖哩底醬；另一半邊則集結手撕豬、培根、燻雞肉等肉餡，佐上BBQ醬與莫札瑞拉起司，一次可以享受兩種口味。即日起至3月29日，平日外帶單點13吋「雙拼大比薩－海陸總動員」優惠價239元，並可免費升級「薄脆餅皮」（原升級價35元）。外帶原價620元，可享買大送大。

即日起至3月29日期間，必勝客再度推出「外帶大比薩199元」的平日優惠，共有黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸等6種口味可以選擇，限定部份地區供應。