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GUCCI推全新Horsebit 1953樂福鞋形象廣告 歡快開步

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
曾演出《浴血黑幫》的Kingsley Ben-Adir，更以《邁阿密的一夜》先後獲得歐美多項大獎肯定。圖／GUCCI提供
曾演出《浴血黑幫》的Kingsley Ben-Adir，更以《邁阿密的一夜》先後獲得歐美多項大獎肯定。圖／GUCCI提供

春夏男士的衣櫃中，除了一件輕便的外套、一顆有型包款，不容錯過的肯定會有一雙遊走於休閒與正裝之際的樂福便鞋。GUCCI在品牌創意總監Sabato de Sarno指導下，邀請英國男星Kingsley Ben-Adir入鏡，展示全新Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋的風雅魅力，也為2024春夏自信啟程。

曾演出Netflix戲劇《先見之明》，以及BBC One電視系列劇《浴血黑幫》的Kingsley Ben-Adir，生涯高峰實屬電影《邁阿密的一夜》為他在2020與2021先後獲得「大西洋影評人協會突破性表演獎」、「舊金山電影獎」與「獨立精神獎」的肯定，近年除演出《Barbie芭比》電影的合集演員，2023也在漫威電影的系列影集中《秘密入侵》中演出。本次GUCCI發表的形象照片中，只見Kingsley Ben-Adir換上多套造型，無論是黑色長褲、黑色背心上衣坐在摺疊木梯邊，又或一身丹寧外套與長褲霸氣坐於綠色寬沙發上，相同的則是白襪與腳上的GUCCI Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋、躍躍欲試。

這雙經典的鞋履深受1950年代的學院風格影響，鞋款正面的金色馬銜鍊設計，除散發野性的不羈氣勢，金色也反應了GUCCI所代表的義式享樂生活風格。雖然是無鞋繩的休閒風格，但鞋跟一樣採用GUCCI經典的製鞋工藝形塑，相似設計再延伸出包含GUCCI Jordaan皮革樂福鞋、男士馬銜扣樂福鞋、男士皮革包覆馬鞋扣樂福鞋等多個單品，如出一轍的卻有GUCCI對生活的探索與永不停歇的冒險樂趣，自足下跨出，邁向未知、歡快的無窮可能。

GUCCI邀請英國男星Kingsley Ben-Adir入鏡，演繹新款Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋的精彩活力。圖／GUCCI提供
GUCCI邀請英國男星Kingsley Ben-Adir入鏡，演繹新款Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋的精彩活力。圖／GUCCI提供
GUCCI黑色馬銜鍊樂福鞋，33,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI黑色馬銜鍊樂福鞋，33,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI棕色馬銜鍊樂福鞋，33,300元。圖／GUCCI提供
GUCCI棕色馬銜鍊樂福鞋，33,300元。圖／GUCCI提供
Kingsley Ben-Adir以白襪搭配全新GUCCI 1953 Horsebit馬銜鍊樂福鞋，展現自信氣場。圖／GUCCI提供
Kingsley Ben-Adir以白襪搭配全新GUCCI 1953 Horsebit馬銜鍊樂福鞋，展現自信氣場。圖／GUCCI提供

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