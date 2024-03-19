GUCCI推全新Horsebit 1953樂福鞋形象廣告 歡快開步

春夏男士的衣櫃中，除了一件輕便的外套、一顆有型包款，不容錯過的肯定會有一雙遊走於休閒與正裝之際的樂福便鞋。GUCCI在品牌創意總監Sabato de Sarno指導下，邀請英國男星Kingsley Ben-Adir入鏡，展示全新Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋的風雅魅力，也為2024春夏自信啟程。

曾演出Netflix戲劇《先見之明》，以及BBC One電視系列劇《浴血黑幫》的Kingsley Ben-Adir，生涯高峰實屬電影《邁阿密的一夜》為他在2020與2021先後獲得「大西洋影評人協會突破性表演獎」、「舊金山電影獎」與「獨立精神獎」的肯定，近年除演出《Barbie芭比》電影的合集演員，2023也在漫威電影的系列影集中《秘密入侵》中演出。本次GUCCI發表的形象照片中，只見Kingsley Ben-Adir換上多套造型，無論是黑色長褲、黑色背心上衣坐在摺疊木梯邊，又或一身丹寧外套與長褲霸氣坐於綠色寬沙發上，相同的則是白襪與腳上的GUCCI Horsebit 1953馬銜鍊樂福鞋、躍躍欲試。