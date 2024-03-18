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買5送2！Mister Donut「抹茶、焙茶甜點」10款新品登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut攜手一〇八抹茶茶廊，推出一系列抹茶、焙茶點心與飲品。圖／Mister Donut提供
Mister Donut攜手一〇八抹茶茶廊，推出一系列抹茶、焙茶點心與飲品。圖／Mister Donut提供

連鎖甜甜圈「Mister Donut」攜手來自北海道的「一〇八抹茶茶廊」，以抹茶及焙茶為主題，推出10款茶系甜甜圈與4款全新飲品，包括有「一〇八抹茶茶廊 抹茶蒙布朗QQ圈」、「一〇八抹茶茶廊 焙茶蒙布朗QQ圈」等品項，自3月19日起開賣。為慶祝新品上市，還可享「買5送2」等一系列的限時優惠。至於「一〇八抹茶茶廊」則是於門市推出「冰淇淋醇茶大判燒」，同樣帶來濃郁的茶香滋味。

本次Mister Donut與一〇八抹茶茶廊延續「雙茶」主軸，並以蒙布朗作為概念，推出全新商品「一〇八抹茶茶廊 抹茶蒙布朗QQ圈」及「一〇八抹茶茶廊 焙茶蒙布朗QQ圈」。將麵團中添加抹茶或焙茶，並各別沾上抹茶可可醬或焙茶可可醬，最後搭配抹茶或焙茶卡士達醬，並以金色雪花片或可可刮屑點綴，每顆55元。

以大判燒為概念的「一〇八抹茶茶廊 抹茶蕨餅巧貝」也同步回歸，再加碼「一〇八抹茶茶廊 焙茶蕨餅巧貝」。另外還有使用京都府產宇治一番茶及日本靜岡焙茶製成的「一〇八抹茶茶廊 生抹茶波堤」、「一〇八抹茶茶廊 生焙茶巧克力波堤」，或是「一〇八抹茶茶廊 雙層抹茶波堤」、「一〇八抹茶茶廊 焙茶巧克力波堤」、「一〇八抹茶茶廊 蜜糖抹茶波堤」、「一〇八抹茶茶廊 濃抹茶可可瑪芬」等不同點心。

除此之外，雙品牌還聯名推出「一〇八抹茶茶廊 抹茶歐蕾」及「一〇八抹茶茶廊 焙茶歐蕾」，以及「一〇八抹茶茶廊 輕抹茶」、「一〇八抹茶茶廊 京都焙茶」等4款飲品，每杯80～99元。

為慶祝新品上市，3月19日至3月24日期間，凡購買7個甜甜圈或點心，包含一款指定商品，其中2個即可享免費招待。3月19日起，指定飲品可享「第2杯5折」。3月19日至3月31日期間，購買1款抹茶季限定現做飲品，送1款價值39元甜甜圈。

「一〇八抹茶茶廊」今年針對抹茶季，則是首度推出不同型態的大判燒「冰淇淋醇茶大判燒」，餅皮共有抹茶、焙茶兩種口味，搭配上北海道十勝乳源Niseko香草冰淇淋，帶來清爽不膩的滋味。同時也可依照個人喜好，添加附贈的抹茶醬或焙茶醬，增添茶香，每顆80元。

3月25日至4月30日期間，憑一〇八抹茶茶廊與Mister Donut聯名甜甜圈外盒LOGO二枚，至一〇八抹茶茶廊百貨公司櫃位，可享「醇茶大判燒套餐」優惠，原價170元，優惠價120元。

Mister Donut推出「一〇八抹茶茶廊 抹茶蒙布朗QQ圈」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出「一〇八抹茶茶廊 抹茶蒙布朗QQ圈」。圖／Mister Donut提供
一〇八抹茶茶廊推出「冰淇淋醇茶大判燒」，每顆80元。圖／一〇八抹茶茶廊提供
一〇八抹茶茶廊推出「冰淇淋醇茶大判燒」，每顆80元。圖／一〇八抹茶茶廊提供

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