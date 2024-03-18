千萬別點！LINE「輔助認證」詐騙再現 看到這4組國碼也小心有詐

網路詐騙手法日新月異，卻也經常只是轉換個形式就捲土重來。近日，一種名為「LINE輔助認證」的詐騙手法又重新在社群平台擴散，詐騙集團假冒親友社群帳號傳送釣魚訊息，誘使人點進假網站並輸入輸入電話號碼、帳號密碼跟OTP一次性驗證碼等個人資訊，讓民眾防不勝防。趨勢科技提醒民眾接收到身邊親友透過聊天室所傳送的「LINE輔助認證」連結務必提高警覺，切勿隨意點入不明連結，避免發生帳號被盜用、存款被盜領、遭冒名申辦帳號等嚴重後果。為了幫助民眾避免社群帳號遭到盜用，趨勢科技也公布5大社群隱私防範守則，幫助民眾檢視自身隱私安全。

趨勢科技公布5大社群隱私防範守則，包括密碼建議字數至少為12字以上，最好是數字與符號的組合，並搭配大小寫英文字母。一定要使用「雙重認證」多加一層防護。定期進行安全審查、檢查隱私設定。檢查每一個你授予存取權限的應用程式，控管誰能夠存取你的資料。同時也要隨時關注社群網路平台的更新與發展，讓自己不會因為可能影響隱私的變化而措手不及。另外，也建議可在電腦、手機及平板上安裝專業防毒防詐資安工具PC-cillin 2024雲端版，搭載深度學習AI引擎，不僅可以一次偵測多種病毒、網路威脅，還可即時封鎖異常行為，保護民眾電腦和行動裝置安全。

前陣子數位防詐APP「Whoscall」也聯手刑事局釋出《Whoscall 2023年度報告》，根據Whoscall觀察，2023年NCC聯合電信業者封鎖所有「+886 0至8」開頭的號碼撥入台灣，同時針對「+886 9」開頭的境外漫遊號碼的來電，在通話前增設「這是國際電話，請小心詐騙」的語音警示，有效降低「+886」開頭的境外疑似詐騙電話。但以下4大境外國碼「+67」、「+86」、「+447」以及「+852」也都是詐騙集團不定期透過海外機房撥打詐騙電話的高風險特徵。