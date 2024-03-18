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全家響應「關燈一小時」 分享永續行動抽千元購物金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店持續響應全球最大自發性公益減碳「Earth Hour關燈一小時」活動，今年更號召9大關係企業與34個公益團體一同展現永續影響力。圖／全家便利商店提供
全家便利商店持續響應全球最大自發性公益減碳「Earth Hour關燈一小時」活動，今年更號召9大關係企業與34個公益團體一同展現永續影響力。圖／全家便利商店提供

近年淨零意識崛起，減碳議題越來越受到重視，呼應全球減碳趨勢，全家便利商店持續響應全球最大自發性公益減碳「Earth Hour關燈一小時」活動，將於3月23日本周六晚上8:30～9:30，關閉全台超過4,200店的店外招牌燈，預計節省近5,500度電、約2,700公斤的碳排放量，以1棵樹1年吸收12公斤二氧化碳換算，相當於225棵樹木1年的吸碳量。今年「全家」身為Earth Hour官方授權單位「歐萊德」唯一合作倡議夥伴，更積極發揮通路影響力，號召9大關係企業與34個公益團體，透過關燈與日常的節能減碳行動，展現永續影響力。此外，為鼓勵消費者共同節能減碳，3月19日起至3月29日止，只要於官方「全家在這里」FB粉絲團指定貼文留下自己的永續、減碳行動，就有機會獲得1,000元全家購物金。

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，響應政府2050年淨零轉型目標，全家積極運用通路力量推動「生活轉型」，從日常生活中，觸發消費者的永續思維，包含推出具有碳標籤+食品潔淨標章的永續土司；為蔬食者量身打造專屬鮮食品牌「植覺生活」，推廣低碳飲食等。本次響應關燈一小時行動，即是邀請所有利害關係人，共同透過微小的改變，在日常生活中簡單愛地球，呼應「便利永續 你也+1」的ESG主軸。

全家更透過科技將節能減碳行動落實在店鋪日常，目前有超過9成的店舖導入IoT&能源管理系統，運用感應器調節室內外溫差、透過動態除霜減少冷凍設備耗電量、依照不同人流時段與天色智能調控燈具明亮度等，達到節能減碳效益。另外，更針對加盟店長推出「節電地圖」，透過店舖貨架的標示，提醒店長留意潛在的「耗能地雷區」，同時亦需每日點檢空調溫度、開放式冰櫃出風口等小地方，就能累積大大的節電效果。根據內部統計，透過以上兩大策略行動，2023年全家店舖全年節省超過200萬度用電。

全家除了持續推動節能，亦致力於綠能應用的促進，希望店舖提供給消費者的電力，都來自於潔淨能源。自去年於台南平豐店開出全台第一間能源韌性實驗便利商店後，全家持續展開綠電應用，Q4開始測試於限定店舖、限定時段導入綠電轉供，自今年1月起擴大至全台百餘店採購綠電，預計年底前擴增到全台千店，屆時每4～5間全家，即有一間使用綠電，將能源轉型的政策目標，具體落實於日常生活中。

全家響應「Earth Hour關燈一小時」活動，將於3月23日本周六晚上8點半到9點半，關閉全台超過4,200店的店外招牌燈。圖／全家便利商店提供
全家響應「Earth Hour關燈一小時」活動，將於3月23日本周六晚上8點半到9點半，關閉全台超過4,200店的店外招牌燈。圖／全家便利商店提供
全家3月23日晚上，將響應關燈一小時全球行動，本次並號召集團內的餐飲品牌共同響應。圖／全家便利商店提供
全家3月23日晚上，將響應關燈一小時全球行動，本次並號召集團內的餐飲品牌共同響應。圖／全家便利商店提供
全家透過IoT能源管理系統，可管控用電量，達到節能減碳效果。圖／全家便利商店提供
全家透過IoT能源管理系統，可管控用電量，達到節能減碳效果。圖／全家便利商店提供

店長 消費者 減碳

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