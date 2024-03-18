HOKA首度聯名潮流選物店 登山鞋、越野鞋變得好有型！

春季正是探索戶外的最好時機，因此休閒運動品牌HOKA找來英國潮流選物店 END.CLOTHING合作，讓旗下最具具野外冒險精神的登山鞋、越野鞋都變身潮流款，讓人迫不及待入手。而來自美國的Columbia則針對喜愛徒步旅行的族群，打造出全新KONOS系列鞋履，搭載強大防護科技，輕鬆征服惡劣環境。

HOKA首度攜手英國潮流品牌END.推出Overland系列，重新詮釋Mafate越野鞋以及品牌經典登山Kaha鞋。色系靈感來自乾燥沙漠開放地與茂密叢林深處，賦予Mafate Speed 2與Kaha Low新的生命力，展現粗獷不羈的戶外自由生活與冒險開創精神。聯名系列鞋款，特別將將END. 品牌Logo織入鞋舌或刻印於鞋面，均搭載Vibram® Megagrip黃金大底，其中Kaha Low採用GORE-TEX設計版本；Mafate Speed 2為品牌經典復刻，搭配RMAT緩震中底，提供舒適穿著體驗。

HOKA x END.聯名Overland系列Mafate Speed 2鞋，6,980元。圖／ECCO提供

而Columbia全新的KONOS™ TRS OutDry防水極彈健走鞋，則有著Omni-MAX™科技加持，不僅針對足底平衡設計多功能緩衝、超強穩定性和抓地力，讓整體動能更順暢，還擁有能全面阻斷雨水、雜質滲入的OutDry™科技確保途中足部乾爽舒適。還具備超強環境適應性則有無論地面乾濕都能穩健前行的Adapt Trax™科技與即使在最崎嶇的地形上也能優化舒適度的TechLite Plus™科技，讓穿著者征服不同環境。

HOKA x END.聯名Overland系列Kaha Low鞋，5,980元。圖／ECCO提供