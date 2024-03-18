茱莉亞羅勃茲首跨界設計珠寶 印度風出乎意料！
「麻雀變鳳凰」的奧斯卡影后、好萊塢巨星茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）自2021年開始擔任瑞士精品蕭邦（Chopard）的品牌大使，如今，雙方加深合作，攜手推出「蕭邦 x 茱莉亞羅勃茲」（Chopard x Julia Roberts）高級珠寶膠囊系列，包括一條項鍊、一枚戒指和一對耳環，上面鑲嵌著源自Insofu祖母綠寶石。為慶祝雙方首度合作，蕭邦日前於洛杉磯馬爾蒙莊園酒店（Château Marmont）舉辦晚宴，包括茱莉亞羅勃茲、品牌好友艾爾頓強（Elton John）等人都共襄盛舉。
「蕭邦 x 茱莉亞羅勃茲」高級珠寶系列源自於聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）和茱莉亞羅勃茲之間的創意對話，採用蕭邦幾年前收購的一顆名為「Insofu」的6,225克拉祖母綠原石製作，淨度罕見的「Insofu」於2010年時於贊比亞的Kagem露天礦脈被發現，該礦場屬於Gemfields公司，「Insofu」在原產地當地部族的奔巴語中意為「大象」，蕭邦於2022年初於巴黎發表最新的頂級珠寶系列Exceptional Stones時便發表了這顆絕無僅有的祖母綠寶石，並保證開採過程中的每一步驟均遵從蕭邦可持續發展和社會責任理念的方式，並保證原材料的可溯源性。
茱莉亞羅勃茲參與了這系列珠寶的設計，並從傳統印度珠寶中汲取靈感，結合紅碧璽與綠松石相，更彰顯祖母綠的濃郁色彩，並同時將她自己的個性注入於這系列的作品之中。她在晚宴上首次演繹了這系列的珠寶作品；當晚特別展示了蕭邦最新高級珠寶和卡羅琳舍費爾的高級訂製服系列大秀。
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