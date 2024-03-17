蘋果目標2030碳中和 宣布台積電加入Restore Fund基金計畫 投資5,000萬美元助永續

全球各大企業現在都努力朝「2050淨零碳排」目標邁進中，而以「Apple 2030」為目標，一直走在綠能、脫碳行動最前端的蘋果，近日更宣布其Restore Fund基金加入了2大新投資者，包括台灣積體電路製造（台積電）和日本的村田製作所，它們同時也是蘋果的主力製造夥伴。

蘋果自2021年啟動Restore Fund基金，為業界首創的碳移除計畫，旨在擴大全球投資高品質、基於自然的碳移除技術，同時保護重要生態系。全球半導體代工廠台積電將向匯豐資產管理與Pollination的合資企業Climate Asset Management管理的基金投資高達5,000萬美元。日本iPhone供應商村田製作所將向同一基金投資高達3,000萬美元。這些新投資奠基於蘋果先前針對Restore Fund第2階段達到2億美元的承諾，使承諾資本總額達到2.8億美元。

蘋果同時也分享，Restore Fund初始階段的合作夥伴，包括高盛公司和保護國際基金會，與經驗豐富的林業管理者Symbiosis、BTG Pactual Timberland Investment Group和Arbaro Advisors合作，支持在南美洲退化的牧場和農地上建立以永續方式認證的施業林。蘋果預計該專案組合將超越其2025年從大氣中移除100萬噸二氧化碳的目標。

蘋果環境、政策與社會措施副總裁Lisa Jackson表示：「Restore Fund基金已經在為南美洲的社區和生態系帶來實際的益處，同時移除大氣中的碳。我們很高興看到供應商加入我們的行列，除了刻不容緩地執行事業脫碳工作外，也投資於大自然。」

為Restore Fund選定的所有專案都會接受定期評估，以監測森林的長期變化和成長、處理火災等潛在風險，並核實森林碳儲量。分析過程中，蘋果和Space Intelligence、Upstream Tech等合作夥伴使用iPhone上的光學雷達、衛星資料、生物聲學監測和機器學習等創新工具來評估土地狀況和專案進度，並確保所有專案符合Restore Fund的嚴謹標準。

目前蘋果持續積極使全球供應鏈脫碳，台積電和村田製作所是蘋果供應商清潔能源計畫的300多家供應商之一，承諾2030年前在所有與蘋果相關的生產活動100%使用再生電力。早在2022年，蘋果也已呼籲其供應商更進一步，在這10年內將所有與蘋果相關的業務實現脫碳。包括透過高品質的碳移除技術來處理不可避免的剩餘排放。台積電和村田製作所與蘋果共同投資的基金將整合再生農業專案與生態系保護和復育專案，以在碳排和經濟方面產生效益。