搶攻穆斯林旅客 觀光署抽獎加碼1億、增2萬個中獎機會

搶攻疫後觀光商機，交通部觀光署訂定今年來台旅客1200萬人次，因未開放陸客來台，鎖定新南向國家，針對來台旅客抽新台幣5000元活動，鎖定馬來西亞與印尼市場的穆斯林旅客，今年第3季加碼1億元抽獎，增2萬個中獎機會。

周永暉日前接受快樂聯播網節目專訪透露，來台旅客抽新台幣5000元的活動，過去曾針對日本及韓國市場各加碼1億元，未來將針對穆斯林旅客加碼1億元，再搭配宣傳方案，盼能吸引更多穆斯林旅客來台。

觀光署補充說明，擴大穆斯林旅客市場，將提供遊台灣金福氣抽消費金加碼優惠措施，加碼1億元；第3季起針對馬來西亞與印尼等穆斯林重點市場自由行來台旅客，增加得獎名額，提升誘因，提升來台人數。

觀光署統計，2023年從馬來西亞及印尼來台旅客人次為63萬9471人次。