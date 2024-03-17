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黑鮪魚季即將登場 學者：預期今年台灣可能超過配額

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
台灣黑鮪魚經濟是漁民重要的收益，屏東東港每年會辦黑鮪魚文化觀光季，吸引不少饕客、遊客造訪。聯合報資料照片
台灣黑鮪魚經濟是漁民重要的收益，屏東東港每年會辦黑鮪魚文化觀光季，吸引不少饕客、遊客造訪。聯合報資料照片

每年4至7月是台灣黑鮪魚季，卸貨港口集中屏東東港、宜蘭蘇澳、台東新港、高雄前鎮4處，北太平洋鮪類及類鮪類國際科學委員會（ISC）近日在台灣開四年一度的太平洋黑鮪全面資源評估會議，會中各國科學家檢視近年太平洋黑鮪資源科學評估資料，觀測到太平洋黑鮪資源持續恢復，預期今年台灣很可能會超過配額。

ISC黑鮪工作小組副主席、學者張水鍇說，資源恢復及配額上修對台灣黑鮪經濟利大於弊，產業界可思考產銷策略，漁業署要有配套，捕撈總量達配額80或90%，應啟動警示機制以避免失控。張水鍇指出，日本黑鮪因為資源恢復及需求變軟，以致價格下降 。台灣若能有限度的捕撈，有助於維持價格，避免量多價崩

張表示，ISC主要負責北太平洋鮪旗鯊類的定期資源評估，太平洋黑鮪資源在2011降至歷史低點，台灣產量連帶受到影響。經過太平洋相關區域漁業管理組織及全體會員同心協力，嚴格執行資源管理措施，會議依據各國科學數據分析結果，證實資源量已恢復到當年最低水準的10倍左右，是值得欣喜的成果。

張水鍇分析，國內漁民也確實感受到黑鮪資源恢復跡象，台灣黑鮪配額僅1965公噸，去年實際捕撈量為2122公噸，因配額留用機制，前年未用盡的配額得以轉入下一年使用，去年台灣可使用的黑鮪限額為2299公噸，漁獲量未超過該限額，才得以免於提早結束魚季或因超捕而受減少配額處分。

「大家都在觀察台灣如何管理！」張水鍇提到，台灣在黑鮪資源管理及評估研究上堪稱是模範生，許多國家相繼因超過配額必須提早關閉漁季或離開漁場，大家都在看台灣今年如何管理。

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