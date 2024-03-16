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呈現文化遺產頂級工藝！上下推出竹絲扣瓷高足茶具套組

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SHANG XIA上下推出新作「竹絲扣瓷高足茶具套組」。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出新作「竹絲扣瓷高足茶具套組」。圖／SHANG XIA上下提供

向來致力於保存東方傳統工藝，並加入當代設計元素的SHANG XIA上下，再度推出全新作品，採用國家級非物質文化遺產工藝「竹絲扣瓷」為主要創作，推出「竹絲扣瓷高足茶具套組」，結合精緻的工藝，以及東方元素，充滿文人的氣韻。

SHANG XIA上下以經典文人茶具「高足杯」為原型，該造型呈現出亭亭玉立的器型，呼應文人的風格，更能呈現出當代的生活儀式感。高足杯以1,300度高溫燒製而成的白瓷，結合竹絲扣瓷工藝，看似輕盈，卻又充滿氣質的竹絲扣瓷高足系列，完美呈現出茶杯與盞托的完美比例，沖泡茶之後，一開蓋就能聞到天然茶香。

獨特的「竹絲扣瓷」竹編工藝，需要由絕佳經驗的工匠巧手製成，以白瓷器皿為胎，使用纖細柔軟的竹絲，緊貼瓷器外表進行編織和包裹，將竹絲與瓷相互結合。竹編工匠得採用「兩根竹絲交叉行走」的全新編織法，每根竹絲只有約0.4毫米，讓經緯線條展現出立體生動感，而整體設計上，將傳統技藝，成為雋永藝術，並為居家增添兼容並蓄的溫潤風格。

SHANG XIA上下推出新作「竹絲扣瓷高足茶具套組」。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出新作「竹絲扣瓷高足茶具套組」。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下「竹絲扣瓷高足茶具套組」，將竹絲編織工藝與白瓷結合。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下「竹絲扣瓷高足茶具套組」，將竹絲編織工藝與白瓷結合。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出新作「竹絲扣瓷高足茶具套組」。圖／SHANG XIA上下提供
SHANG XIA上下推出新作「竹絲扣瓷高足茶具套組」。圖／SHANG XIA上下提供

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