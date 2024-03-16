呈現文化遺產頂級工藝！上下推出竹絲扣瓷高足茶具套組

向來致力於保存東方傳統工藝，並加入當代設計元素的SHANG XIA上下，再度推出全新作品，採用國家級非物質文化遺產工藝「竹絲扣瓷」為主要創作，推出「竹絲扣瓷高足茶具套組」，結合精緻的工藝，以及東方元素，充滿文人的氣韻。

SHANG XIA上下以經典文人茶具「高足杯」為原型，該造型呈現出亭亭玉立的器型，呼應文人的風格，更能呈現出當代的生活儀式感。高足杯以1,300度高溫燒製而成的白瓷，結合竹絲扣瓷工藝，看似輕盈，卻又充滿氣質的竹絲扣瓷高足系列，完美呈現出茶杯與盞托的完美比例，沖泡茶之後，一開蓋就能聞到天然茶香。