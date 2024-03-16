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IG話題人氣王「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」7-ELEVEN獨家開賣！指定冰品限時任選2件8折

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN獨家推出超人氣的「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」，售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出超人氣的「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」，售價199元。圖／7-ELEVEN提供

邁入初春換季時節，7-ELEVEN祭出今年首波「春冰促銷優惠」，3月20日至4月16日指定冰品任選2件8折優惠，同步推出逾10款獨家販售話題新品，其中最受矚目的就是在IG掀起打卡熱潮的「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」首度於7-ELEVEN獨家開賣，香濃微苦的焦糖脆皮層，帶出布丁的經典口感，並運用獨家專利技術，將焦糖燒製技巧應用在冰淇淋，冰控必嘗！

根據7-ELEVEN觀察，進口冰品憑藉特殊口味、吸睛外包裝等自帶流量話題，平均聲量每年穩定成長近2成，尤其日本與韓國進口品最夯，以冰淇淋雪糕、雪派等類別銷售最佳，每年約可銷售逾3百萬個。

針對每年4～9月進入冰品銷售旺季，7-ELEVEN推出差異化獨家冰品，同時延續「冰品甜點化」趨勢，春季話題新品首推「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」，以還原法式烤布蕾為概念，獨特製作方式保留布蕾酥脆焦糖搭配北海道牛奶製作，成為旅客到日本必買甜點之一，售價199元。

日本NIJIYA系列今年春天則推出全新口味「藍莓起司蛋糕風味聖代」與「海鹽焦糖堅果風味聖代」，多層次口感既是冰品也是甜點，售價皆為89元（未加入任2件8折優惠），即日起至3月19日NIJIYA聖代享有任2件99元優惠。

另外，IG冰品銷售常勝軍LOTTE爽冰淇淋本季推出獨家全新口味「香濃蘋果口味」，7-ELEVEN全台獨家販售，香草冰淇淋搭配林檎蘋果汁，品嘗沁涼口感同時還能聞到濃郁果香味，售價59元；同步推薦從日本樂天獨家引進的LOTTE酷立吸冰淇淋推出期間限定口味「濃醇煉乳」，袋裝冰淇淋加上旋蓋吸口，結合獨特製冰技術，讓消費者品嘗另類用吸的新風味，售價69元。

7-ELEVEN推出「日本NIJIYA藍莓起司蛋糕風味聖代」、「日本NIJIYA海鹽焦糖堅果風味聖代」，售價皆為89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「日本NIJIYA藍莓起司蛋糕風味聖代」、「日本NIJIYA海鹽焦糖堅果風味聖代」，售價皆為89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「酷聖石牛奶餅乾冰銅燒」，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN春日首波逾10款新冰報到。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家販售「LOTTE爽冰淇淋－香濃蘋果口味」、「酷立吸冰淇淋－濃醇煉乳口味」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家販售「LOTTE爽冰淇淋－香濃蘋果口味」、「酷立吸冰淇淋－濃醇煉乳口味」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出超人氣的「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」，以還原法式烤布蕾為概念，獨特製作方式保留布蕾酥脆焦糖搭配北海道牛奶製作。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出超人氣的「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」，以還原法式烤布蕾為概念，獨特製作方式保留布蕾酥脆焦糖搭配北海道牛奶製作。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN春日首波逾10款新冰報到。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN春日首波逾10款新冰報到。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「酷聖石濃！抹茶白玉冰銅燒」，售價79元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家販售「LOTTE爽冰淇淋－香濃蘋果口味」，售價59元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家推出超人氣的「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」，香濃微苦的焦糖脆皮層，帶出布丁的經典口感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出超人氣的「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」，香濃微苦的焦糖脆皮層，帶出布丁的經典口感。圖／7-ELEVEN提供

冰品 冰淇淋 日本

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