IG話題人氣王「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」7-ELEVEN獨家開賣！指定冰品限時任選2件8折

邁入初春換季時節，7-ELEVEN祭出今年首波「春冰促銷優惠」，3月20日至4月16日指定冰品任選2件8折優惠，同步推出逾10款獨家販售話題新品，其中最受矚目的就是在IG掀起打卡熱潮的「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」首度於7-ELEVEN獨家開賣，香濃微苦的焦糖脆皮層，帶出布丁的經典口感，並運用獨家專利技術，將焦糖燒製技巧應用在冰淇淋，冰控必嘗！

根據7-ELEVEN觀察，進口冰品憑藉特殊口味、吸睛外包裝等自帶流量話題，平均聲量每年穩定成長近2成，尤其日本與韓國進口品最夯，以冰淇淋雪糕、雪派等類別銷售最佳，每年約可銷售逾3百萬個。

針對每年4～9月進入冰品銷售旺季，7-ELEVEN推出差異化獨家冰品，同時延續「冰品甜點化」趨勢，春季話題新品首推「日本OHAYO焦糖烤布蕾冰淇淋」，以還原法式烤布蕾為概念，獨特製作方式保留布蕾酥脆焦糖搭配北海道牛奶製作，成為旅客到日本必買甜點之一，售價199元。

日本NIJIYA系列今年春天則推出全新口味「藍莓起司蛋糕風味聖代」與「海鹽焦糖堅果風味聖代」，多層次口感既是冰品也是甜點，售價皆為89元（未加入任2件8折優惠），即日起至3月19日NIJIYA聖代享有任2件99元優惠。