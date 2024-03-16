誰是Sabato？GUCCI 20分鐘短影片上線 創意總監大解密

和時尚產業相關的電影紀錄片不是新鮮事，過去便有包含《時尚大師聖羅蘭》（法語：Yves Saint Laurent）、《Gucci：豪門謀殺案》、《時尚大帝》等多部紀錄片或劇情片，近日則有GUCCI發表全新短片：《Sabato De Sarno 是誰？一個有關Gucci的故事》，帶人一探品牌創意總監Sabato與首場GUCCI Ancora大秀的幕後花絮。

這部電影是由Ariel Schulman與Henry Joost執導，由演員、也是GUCCI品牌大使的Paul Mescal擔任旁白。電影探討創意總監Sabato De Sarno為GUCCI打造的首個時裝系列，同時也像帶人深入後台，看見伸展台天橋以外的點點滴滴。在GUCCI少量公開的部分紀錄片畫面中，我們依稀窺探到Sabato與音樂人Mark Ronson的親切交流、在首場大秀前的彩排走秀、每一位模特兒的大頭照都被排序在黑版上進行審視、更有Sabato親自為模特兒配戴造型的後台畫面。

迫不急待親眼目睹？目前短片將在MUBI平台上於即日起獨家首映，此外Apple Vision Pro也將播映。值得一提的是：GUCCI同時再與法國航空合作，所有四月份的班機上都將播映本片，讓人感受源自義大利的GUCCI魅力、時尚在雲端。