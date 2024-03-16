誰是Sabato？GUCCI 20分鐘短影片上線 創意總監大解密
和時尚產業相關的電影紀錄片不是新鮮事，過去便有包含《時尚大師聖羅蘭》（法語：Yves Saint Laurent）、《Gucci：豪門謀殺案》、《時尚大帝》等多部紀錄片或劇情片，近日則有GUCCI發表全新短片：《Sabato De Sarno 是誰？一個有關Gucci的故事》，帶人一探品牌創意總監Sabato與首場GUCCI Ancora大秀的幕後花絮。
這部電影是由Ariel Schulman與Henry Joost執導，由演員、也是GUCCI品牌大使的Paul Mescal擔任旁白。電影探討創意總監Sabato De Sarno為GUCCI打造的首個時裝系列，同時也像帶人深入後台，看見伸展台天橋以外的點點滴滴。在GUCCI少量公開的部分紀錄片畫面中，我們依稀窺探到Sabato與音樂人Mark Ronson的親切交流、在首場大秀前的彩排走秀、每一位模特兒的大頭照都被排序在黑版上進行審視、更有Sabato親自為模特兒配戴造型的後台畫面。
迫不急待親眼目睹？目前短片將在MUBI平台上於即日起獨家首映，此外Apple Vision Pro也將播映。值得一提的是：GUCCI同時再與法國航空合作，所有四月份的班機上都將播映本片，讓人感受源自義大利的GUCCI魅力、時尚在雲端。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言