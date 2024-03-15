12道獨創泰式炒河粉！瓦城新品牌「BO BO」酸辣上桌

看好泰式國民美食商機，瓦城泰統集團推出全新風格餐飲品牌「BO BO」，首店以夢幻撞色設計進駐宏匯廣場，主打「全球最多樣、最好吃的泰式炒河粉」，一口氣推出12道獨創泰式炒河粉，搭配多款泰式街頭串燒結合密煉沾醬，飯後再來支招牌花生椰香「BO BO叭噗」，讓食客有秒飛泰國之感。

BO BO全台首店進駐宏匯廣場六樓，採用芭比粉色及靛藍色的大膽撞色，搭配街頭餐車，展現強烈的都會時尚風格。開放式廚房設計則帶來通透空間感，結合街頭磚牆元素及特製BO BO字樣鎢絲燈點綴，置身其中，時刻美拍。

BO BO主打「泰式炒河粉」，共12道獨創口味，業者也分享泰式炒河粉的美味吃法：上桌後先擠上新鮮檸檬角，再將河粉、豆芽及特製辣椒等配料搭配獨家醬汁充分攪拌均勻，每桌都附有辣椒粉或檸檬汁，可依喜好創造屬於自己的完美比例，另可加購絕配河粉的酥炸軟殼蟹。

12道獨創口味中，「BO BO冠軍炒河粉」推薦嘗鮮必點；「綠咖哩椰汁雞肉炒河粉」重新演繹東南亞經典風味；只在BO BO吃得到的「酥的不得了炒河粉」，將河粉替換成酥炸脆皮，與白蝦、炸櫻花蝦一起大口咬下，創造讓人驚喜的獨特口感；「女神炒青木瓜絲」則以青木瓜絲取代河粉，整體風味清新微辣，有如女神般優雅。

泰式街頭風味串燒也是BO BO推薦必點品項，包括「醬烤牛肉串燒」、「鳳梨鮮蝦串燒」、「香烤泰北玉米」，以及「鮮蝦丸串燒」等，獨特之處在於每款串燒皆附上BO BO密煉沾醬，河粉一吸，串燒一口，「BO」一聲，就是美味。

此外，BO BO也推出多款經典泰式小點，包含以酥炸吐司包裹新鮮蝦泥的「黃金鮮蝦棒」，「BO BO青木瓜」、「酥炸軟殼蟹」等。收尾甜品則是全球首創的「BO BO叭噗」，以台灣復古小吃冰品為靈感，結合泰國椰子冰與宜蘭花生捲冰淇淋，透過泰式美味重現兒時美好回憶。

泰式冰飲當然也入列，包含獨家販售的「泰式綠奶茶」，還有「泰式珍珠奶茶」、「BO BO酸柑水」等人氣飲品。