超商首賣泰式潮飲！全家便利商店「綠奶茶、厚椰可可登場椰奶拿鐵」升級回歸　多款「蠟筆小新食玩」快收集

迎接美好春日，全家便利商店掌握手搖飲品商機，3月20日起推出3款泰式風味現調飲品，首推便利商店首見的私品茶「泰式綠奶茶」，茶香層次豐富、奶香絲滑順口，入口就能嘗到泰國街邊的現沖滋味，4月16日前特大杯嘗鮮價49元，還有機會獲得限量吉伊卡哇聯名杯款。而「全家」2022年率先推出便利商店首見「椰奶拿鐵」，清爽植系風味獲消費者好評，這回Let’s Café新品「泰式厚椰拿鐵」，改以泰國直輸「CHAOKOH」巧口牌椰奶添加入飲，口味更加道地、醇厚，可說是椰奶拿鐵升級再回歸，同步推出市面少見的「泰式厚椰可可」，3月20日至4月2日「全家」會員可享兩款泰式植系潮飲特價優惠，分別為大杯泰式厚椰拿鐵69元、特大杯泰式厚椰可可79元。

具代表性的泰國飲品不只有泰式奶茶，以綠茶取代紅茶製成的「泰式綠奶茶」也是泰國當地的人氣飲品，3月20日起「全家」推出私品茶新品「泰式綠奶茶」，為便利商店首見的泰式現調飲品，嚴選三款特色茶粉，茶香層次豐富，入口就能感受優雅香氣，口感絲滑柔順、尾韻持久留香，宛如手工現沖的好滋味，3月20日至4月16日可享嘗鮮價每杯49元（原價55元）。此外，活動期間購買私品茶系列任一品項，還能獲得吉伊卡哇限量聯名杯款，共有兩款杯身，數量有限。

繼2022年夏季瞄準「植」感浪潮推出Let’s Café椰奶拿鐵獲消費者好評，「全家」今年春天再開賣Let’s Café「泰式厚椰拿鐵」，添加泰國直輸進口的CHAOKOH巧口牌椰奶，醇厚口感再升級、口味更道地，3月20日全面上市，每杯售價85元，「全家」會員於3月20日至4月2日可享69元特價優惠；同步推出「泰式厚椰可可」，泰國椰奶加上醇黑厚可可，風味濃郁滑順風味，原價每杯90元，3月20日至4月2日活動期間會員價79元。

此外，風靡全日本的人氣IP「吉伊卡哇」不只躍上「全家」私品茶杯身，3月20日至4月16日於店舖「童趣春日」主題端架也能看見「吉伊卡哇」身影，還有多款童趣肖像及春日應景商品可直購、加購或免費換。端架新品如全通路獨家的蠟筆小新軟糖食玩系列，包含名牌別針、貼紙等5款，每款售價89元至249元；蠟筆小新粉絲還可選購櫻花造型冷水杯（售價499元），半圓球蓋內有小新及小白在立體櫻花樹下共度野餐時光，應景又實用；還有超人力霸王迪卡公仔造型杯（售價299元），內含焦糖爆米花，更有會發光的迪卡公仔，吸睛度十足。活動期間凡購買主題端架商品任兩件（不含酒類）或私品茶任兩杯，還可以29元加購一款吉伊卡哇充氣氣球，分別有吉伊卡哇、小八貓、兔兔共三款，擊破氣球內水袋後搖晃，即可自動充氣完成，數量有限售完為止。

春日應景贈品則有野餐墊、摺疊傘等品項，3月20日至4月16日活動期間購買Airwaves、易口舒、M&M’s指定商品任3件，即可免費獲贈Hello Kitty「春光正好野餐墊」（共兩款，隨機不挑款）；單筆購買哈根達斯129元系列迷你杯或雪糕任5件，則可免費換哈根達斯童趣摺疊傘1支，上述贈品數量有限、換完為止。「全家」APP推出樂事集章趣活動，凡於3月20日至4月16日於店舖購買35元以上樂事袋裝商品任兩包即可集1章，集滿指定章數可兌換樂事與印花樂聯名的飲料提袋、收納包、手機掛繩等限量週邊好禮，數量有限、換完為止。