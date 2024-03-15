TOD’S合作24威尼斯雙年展義大利展館 藝文工藝一次秀

大型藝文活動的薰陶，常能為日常的生活帶來心靈滋潤。2024年的威尼斯雙年展將於4月20日至11月24日於義大利威尼斯舉辦，日前同樣來自義大利的精品品牌TOD’S則宣布，將成為2024年威尼斯藝術雙年展「義大利展館」的合作夥伴，展現源自義大利對生活、對藝術的共同熱情與旨趣。

於2024年的威尼斯雙年展期間，TOD’S集團將資助由策展人Luca Cerizza與藝術家Massimo Bartolini共同創作的「Due qui / To Hear」的裝置藝術空間；同時TOD’S也將在第60屆國際藝術展公開日前，在威尼斯舉辦品牌活動，再度展現義大利生活風格對於工藝、美好的追求。

擁有百年歷史的TOD’S集團，最膾炙人口的設計莫過於1970年代的Gommino「豆豆鞋」，帶來愜意、休閒的生活風格經典，至今50年歷久不衰；品牌並在2000年於米蘭證交所上市，2013年推出女裝系列、2014推出男裝系列，目前品牌更有包含中國男星肖戰為品牌代言人。

而將在雙年展期間帶來的裝置藝術空間名為「To Hear」，直觀的翻譯可為聆聽，但至於會是以何等的形式去聽，聽到的會是音聲或無形的風格訴求？且待4月20日雙年展正式展開之日、或將揭曉謎底，也讓人拭目以待。