快訊

周子瑜才買高雄上億豪宅！爸媽遭爆入手台北新房 建商低調證實

私中今年報考人數「異常」激增 竟與新北割頸案有關

韓韶禧突po這照片 粉絲大驚：柳俊烈情侶款？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TOD’S合作24威尼斯雙年展義大利展館 藝文工藝一次秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bubble Gommino豆豆鞋和Di Bag的製作，高度仰賴義大利手工工匠的技藝傳承。圖／TOD'S提供
Bubble Gommino豆豆鞋和Di Bag的製作，高度仰賴義大利手工工匠的技藝傳承。圖／TOD'S提供

大型藝文活動的薰陶，常能為日常的生活帶來心靈滋潤。2024年的威尼斯雙年展將於4月20日至11月24日於義大利威尼斯舉辦，日前同樣來自義大利的精品品牌TOD’S則宣布，將成為2024年威尼斯藝術雙年展「義大利展館」的合作夥伴，展現源自義大利對生活、對藝術的共同熱情與旨趣。

於2024年的威尼斯雙年展期間，TOD’S集團將資助由策展人Luca Cerizza與藝術家Massimo Bartolini共同創作的「Due qui / To Hear」的裝置藝術空間；同時TOD’S也將在第60屆國際藝術展公開日前，在威尼斯舉辦品牌活動，再度展現義大利生活風格對於工藝、美好的追求。

擁有百年歷史的TOD’S集團，最膾炙人口的設計莫過於1970年代的Gommino「豆豆鞋」，帶來愜意、休閒的生活風格經典，至今50年歷久不衰；品牌並在2000年於米蘭證交所上市，2013年推出女裝系列、2014推出男裝系列，目前品牌更有包含中國男星肖戰為品牌代言人。

而將在雙年展期間帶來的裝置藝術空間名為「To Hear」，直觀的翻譯可為聆聽，但至於會是以何等的形式去聽，聽到的會是音聲或無形的風格訴求？且待4月20日雙年展正式展開之日、或將揭曉謎底，也讓人拭目以待。

TOD’S宣布，將成為2024年威尼斯藝術雙年展「義大利展館」的合作夥伴，並資助由策展人Luca Cerizza與藝術家Massimo Bartolini共同創作的「Due qui / To Hear」的裝置藝術空間。圖／TOD'S提供
TOD’S宣布，將成為2024年威尼斯藝術雙年展「義大利展館」的合作夥伴，並資助由策展人Luca Cerizza與藝術家Massimo Bartolini共同創作的「Due qui / To Hear」的裝置藝術空間。圖／TOD'S提供
義大利威尼斯雙年展，將在今年四月開辦、直至2024年11月。圖／翻攝自 IG @ labiennale
義大利威尼斯雙年展，將在今年四月開辦、直至2024年11月。圖／翻攝自 IG @ labiennale
每兩年舉辦一次的義大利威尼斯雙年展，聚焦於表演、舞蹈、裝置藝術等多元藝術形式。圖／翻攝自 IG @ labiennale
每兩年舉辦一次的義大利威尼斯雙年展，聚焦於表演、舞蹈、裝置藝術等多元藝術形式。圖／翻攝自 IG @ labiennale
以義大利的工藝為基礎，TOD'S並帶來鞋履、包款、服裝的生活全品項推薦。圖／翻攝自 IG @ tods
以義大利的工藝為基礎，TOD'S並帶來鞋履、包款、服裝的生活全品項推薦。圖／翻攝自 IG @ tods
TOD'S T Timeless皮革豆豆鞋，28,800元。圖／TOD'S提供
TOD'S T Timeless皮革豆豆鞋，28,800元。圖／TOD'S提供
T Timeless毛毛拚接肩背包，99,500元。圖／TOD'S提供
T Timeless毛毛拚接肩背包，99,500元。圖／TOD'S提供
T Timeless織呢托特包，手提肩背兩用、造型方便，69,900元。圖／TOD'S提供
T Timeless織呢托特包，手提肩背兩用、造型方便，69,900元。圖／TOD'S提供

品牌 威尼斯 義大利

延伸閱讀

義大利：英特爾已延後投資晶片計畫 最近與台灣團體會商

花式滑冰／2屆冬奧金牌轉戰時尚圈 羽生結弦成精品大使

樂山教養院創藝展有生命力 院生找到快樂與自信

拳擊／甘家葳扮暖男約吃好料打氣 黃筱雯卻愈吃愈冷

相關新聞

抹茶控、櫻花控一次滿足！DON DON DONKI這幾款日式抹茶甜點、櫻花保養小物必入手

迎接春天，DON DON DONKI精選各式抹茶、櫻花商品，吃的、喝的、用的一應俱全，眾多商品優惠至3月31日止，不用出...

TOD’S合作24威尼斯雙年展義大利展館 藝文工藝一次秀

大型藝文活動的薰陶，常能為日常的生活帶來心靈滋潤。2024年的威尼斯雙年展將於4月20日至11月24日於義大利威尼斯舉辦...

從奧斯卡紅毯到新電影「特技玩家」雷恩葛斯林背後有TAG Heuer來撐腰

還記得日前落幕的奧斯卡編獎典禮嗎？好萊塢男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）帥氣登上紅毯，或是身穿特製粉紅西裝，化身「芭比」中的肯尼，獻出精彩歌舞時，都有瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的協助，完成最佳整體造型。現在品牌更宣布，要與Ryan Gosling主演的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作，讓他從劇裡帥到戲外。

快閃香港新提案 國泰航空即日起預訂香港機票最優75折

粵港澳大灣區是全球面積最大及增長最快的灣區，連接香港、澳門以及九個廣東省城市，包括廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、惠...

台中誠品生活480引進特色餐廳 3月23日開幕搶母親節商機

母親節是百貨業者上半年重點檔期，中部各家百貨分別祭出優惠搶客，母親節檔期前哨戰開打。台中大遠百美麗購物節、廣三SOGO全...

全球知名炸雞「POPEYES」要來台灣了！時間、地點曝光

喜歡吃炸雞的民眾再等等！全球知名連鎖炸雞「POPEYES」近期傳出即將登台的消息，預計將在今年第二季在台灣開立首間門市，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。