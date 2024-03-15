從奧斯卡紅毯到新電影「特技玩家」雷恩葛斯林背後有TAG Heuer來撐腰

還記得日前落幕的奧斯卡編獎典禮嗎？好萊塢男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）帥氣登上紅毯，或是身穿特製粉紅西裝，化身「芭比」中的肯尼，獻出精彩歌舞時，都有瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的協助，完成最佳整體造型。現在品牌更宣布，要與Ryan Gosling主演的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作，讓他從劇裡帥到戲外。

TAG Heuer宣布與環球影業即將上映的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作，完全就是衝著Ryan Gosling而去。這一部David Leitch執導的動作驚悚片，故事講述一名飽經風霜、已過巔峰特技演員（由Ryan Gosling飾演）因以往合作的影星失蹤，進而捲入一連串的麻煩。因此電影主角必須執行大銀幕前所未見的精彩特技，包括踩著一個金屬片滑過雪梨海港大橋的畫面。為此，TAG Heuer替Ryan Gosling準備了專為高速追逐與高壓環境所設計打造的經典Carrera計時腕錶，藉由劇中特技演員角色和表款體現了體現了品牌精神：「無懼挑戰，成就自我 Don’t Crack Under Pressure」。

泰格豪雅宣布與環球影業即將上映的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作。圖／TAG Heuer提供

而這也不是TAG Heuer第一次因為Ryan Gosling而與電影製作公司合作，早在「芭比」時出借了三款Carrera系列骨董腕表，給劇中的「肯尼」搭配使用，讓非鐘表迷也能感受到品牌對於電影的重視。此次會成為電影「特技玩家」的官方指定腕表贊助商，除了是因為品牌大使Ryan Gosling之外，導演David Leitch在先前也曾掌鏡Carrera系列問世60周年紀念短片，可說是黃金陣容再度攜手合作。

好萊塢男星雷恩葛斯林在今年奧斯卡頒獎典禮紅毯上，配戴了泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表。圖／TAG Heuer提供

男星雷恩葛斯林在此次奧斯卡頒獎典禮上再度化身「肯尼」時，亦搭配了泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表。圖／TAG Heuer提供

男星萊恩雷斯林在新電影「特技玩家(The Fall Guy)」中，配戴了Carrera Glassbox拱形計時碼表，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供