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從奧斯卡紅毯到新電影「特技玩家」雷恩葛斯林背後有TAG Heuer來撐腰

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
好萊塢男星雷恩葛斯林在今年奧斯卡頒獎典禮（左）和在即將上映的電影中（右）都配戴了泰格豪雅的腕表。圖／TAG Heuer提供
好萊塢男星雷恩葛斯林在今年奧斯卡頒獎典禮（左）和在即將上映的電影中（右）都配戴了泰格豪雅的腕表。圖／TAG Heuer提供

還記得日前落幕的奧斯卡編獎典禮嗎？好萊塢男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）帥氣登上紅毯，或是身穿特製粉紅西裝，化身「芭比」中的肯尼，獻出精彩歌舞時，都有瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的協助，完成最佳整體造型。現在品牌更宣布，要與Ryan Gosling主演的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作，讓他從劇裡帥到戲外。

TAG Heuer宣布與環球影業即將上映的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作，完全就是衝著Ryan Gosling而去。這一部David Leitch執導的動作驚悚片，故事講述一名飽經風霜、已過巔峰特技演員（由Ryan Gosling飾演）因以往合作的影星失蹤，進而捲入一連串的麻煩。因此電影主角必須執行大銀幕前所未見的精彩特技，包括踩著一個金屬片滑過雪梨海港大橋的畫面。為此，TAG Heuer替Ryan Gosling準備了專為高速追逐與高壓環境所設計打造的經典Carrera計時腕錶，藉由劇中特技演員角色和表款體現了體現了品牌精神：「無懼挑戰，成就自我 Don’t Crack Under Pressure」。

泰格豪雅宣布與環球影業即將上映的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅宣布與環球影業即將上映的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作。圖／TAG Heuer提供

而這也不是TAG Heuer第一次因為Ryan Gosling而與電影製作公司合作，早在「芭比」時出借了三款Carrera系列骨董腕表，給劇中的「肯尼」搭配使用，讓非鐘表迷也能感受到品牌對於電影的重視。此次會成為電影「特技玩家」的官方指定腕表贊助商，除了是因為品牌大使Ryan Gosling之外，導演David Leitch在先前也曾掌鏡Carrera系列問世60周年紀念短片，可說是黃金陣容再度攜手合作。

好萊塢男星雷恩葛斯林在今年奧斯卡頒獎典禮紅毯上，配戴了泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表。圖／TAG Heuer提供
好萊塢男星雷恩葛斯林在今年奧斯卡頒獎典禮紅毯上，配戴了泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表。圖／TAG Heuer提供

男星雷恩葛斯林在此次奧斯卡頒獎典禮上再度化身「肯尼」時，亦搭配了泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表。圖／TAG Heuer提供
男星雷恩葛斯林在此次奧斯卡頒獎典禮上再度化身「肯尼」時，亦搭配了泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表。圖／TAG Heuer提供

男星萊恩雷斯林在新電影「特技玩家(The Fall Guy)」中，配戴了Carrera Glassbox拱形計時碼表，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供
男星萊恩雷斯林在新電影「特技玩家(The Fall Guy)」中，配戴了Carrera Glassbox拱形計時碼表，約21萬2,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表，白金表殼，鑽石總重4.8克拉，約300萬元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表，白金表殼，鑽石總重4.8克拉，約300萬元。圖／TAG Heuer提供

品牌 奧斯卡 雷恩葛斯林 電影

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