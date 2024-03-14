PIAGET全新Limelight Gala高級珠寶表 杜拜藝博豪奢秀

珠寶與藝術常有相似共同之處，兩者都具備了超越世俗的美感，並讓人為之驚艷、讓人想要收藏。瑞士高級鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）日前於杜拜當代藝術博覽會上，發表了兩款全新Limelight Gala高級珠寶表，以黃金為素材、展現超越常規的藝術風格之作。

其中Limelight Gala系列Marqueterie 18K玫瑰金祖母綠鑽石頂級珠寶腕表，以Limelight系列不對稱的表耳線條展現了自由與流動感，除了表圈鑲嵌以總重4.74克拉的42顆圓形切割鑽石，黃金表帶並經宮廷式雕刻飾紋；32毫米的面盤中再精選鑲嵌以長形切割的祖母綠、綠玉髓，放射狀的金、綠與鑽石火光交錯之美，頗有1920、1930年代的裝飾藝術風格，訂價約483萬元。