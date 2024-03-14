快訊

林俊傑驚傳身體不適！唱一半上救護車治療 畫面曝光惹粉絲心疼

全英羽賽／魔術師再現！戴資穎招牌手法官方都讚嘆

這次沒爆炸！SpaceX「星艦」第3度試射 引擎順利點火升空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PIAGET全新Limelight Gala高級珠寶表 杜拜藝博豪奢秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Limelight Gala系列Marqueterie 18K玫瑰金祖母綠鑽石頂級珠寶腕表，訂價約483萬元。圖／PIAGET提供
Limelight Gala系列Marqueterie 18K玫瑰金祖母綠鑽石頂級珠寶腕表，訂價約483萬元。圖／PIAGET提供

珠寶與藝術常有相似共同之處，兩者都具備了超越世俗的美感，並讓人為之驚艷、讓人想要收藏。瑞士高級鐘表珠寶品牌伯爵（PIAGET）日前於杜拜當代藝術博覽會上，發表了兩款全新Limelight Gala高級珠寶表，以黃金為素材、展現超越常規的藝術風格之作。

其中Limelight Gala系列Marqueterie 18K玫瑰金祖母綠鑽石頂級珠寶腕表，以Limelight系列不對稱的表耳線條展現了自由與流動感，除了表圈鑲嵌以總重4.74克拉的42顆圓形切割鑽石，黃金表帶並經宮廷式雕刻飾紋；32毫米的面盤中再精選鑲嵌以長形切割的祖母綠、綠玉髓，放射狀的金、綠與鑽石火光交錯之美，頗有1920、1930年代的裝飾藝術風格，訂價約483萬元。

另一款Limelight Gala系列18K玫瑰金米蘭編織鍊帶鑽石腕表，同樣以金質表帶、表殼展現了閃耀氣場。其32毫米的表耳共鑲嵌總重1.65克拉的62顆圓形切割鑽石，而面盤中並帶有中東幾何風格的圖騰、並搭配米蘭式編織表帶與伯爵自製690P石英機芯，全球限量20只，售價未定，但同樣呼應了杜拜、中東的富裕、頂級階層風範，豪奢有理。

以長形切割的祖母綠、綠玉髓的32毫米面盤中，放射狀的金、綠與鑽石火光交錯之美，展現鮮明的裝飾藝術風格。圖／PIAGET提供
以長形切割的祖母綠、綠玉髓的32毫米面盤中，放射狀的金、綠與鑽石火光交錯之美，展現鮮明的裝飾藝術風格。圖／PIAGET提供
Limelight Gala系列18K玫瑰金米蘭編織鍊帶鑽石腕表，售價未定。圖／PIAGET提供
Limelight Gala系列18K玫瑰金米蘭編織鍊帶鑽石腕表，售價未定。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）於杜拜當代藝術博覽會上，發表兩款全新Limelight Gala高級珠寶表，展現超越常規的藝術風格之作。圖／PIAGET提供
伯爵（PIAGET）於杜拜當代藝術博覽會上，發表兩款全新Limelight Gala高級珠寶表，展現超越常規的藝術風格之作。圖／PIAGET提供

珠寶 鑽石 黃金

延伸閱讀

珠寶切一半也可以？TASAKI切珍珠 喬治傑生雛菊剪半

蔡卓妍、余香凝出席電影盛會 珠寶傍身閃秀天后氣場

DAMIANI百年慶典 百件高級珠寶米蘭博物館全球首展

全球頂尖收藏博覽會TEFAF荷蘭開展 梵克雅寶秀傳世珠寶

相關新聞

PIAGET全新Limelight Gala高級珠寶表 杜拜藝博豪奢秀

珠寶與藝術常有相似共同之處，兩者都具備了超越世俗的美感，並讓人為之驚艷、讓人想要收藏。瑞士高級鐘表珠寶品牌伯爵（PIAG...

PRADA全新影片上線 倡議永續與環境保育的迫切重要

消費與環保，貌似天秤的兩端，但透過回收物質的再利用、再製，或將達成感性與理性的平衡點。Prada除了推出Re-Nylon...

《米其林指南》新入選名單 台南排隊名店「溫爸鵝肉」進榜

《米其林指南》今天公佈了6家位於台中、台南與高雄的新入選餐廳，分別是位於台中的台菜餐廳「阿禧師懷舊餐館」、「卉寓」；台南...

HOLA首推「用聽的型錄」 以三首經典滾石歌曲詮釋居家

這是一張「用聽的型錄」，HOLA首度與音樂實境節目「滾石摘星號」合作，以三首經典的滾石歌曲，包括「春天花會開」、「等待南...

響應世界睡眠日 大葉高島屋寢具買1送1、頂級床墊7折起

為響應3月15日「世界睡眠日」，大葉高島屋聯合館內寢具、內睡衣品牌推出多項優惠，3月18日前可享7折起優惠價選購舒適寢具...

僅此一天！TWG Tea茶香馬卡龍「買一送一」

甜點控們期盼的「世界馬卡龍日（World Macaron Day）」即將到來，世界奢華茶葉品牌TWG Tea也推出「一日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。