響應世界睡眠日 大葉高島屋寢具買1送1、頂級床墊7折起
為響應3月15日「世界睡眠日」，大葉高島屋聯合館內寢具、內睡衣品牌推出多項優惠，3月18日前可享7折起優惠價選購舒適寢具和放鬆心情的香薰產品。大葉高島屋表示，許多民眾都有睡眠困擾，對於睡眠品質的重視度逐漸提高，因此寢具、內睡衣等相關產品的銷售也逐年成長。
此外，大葉高島屋5樓DOZO Market舉行「居家生活用品特賣會」，除了指定商品享買1送1折扣外，3月18日前於特賣會場單筆滿5,000元加贈300元抵用券。App卡友刷大葉高島屋聯名卡全館累積滿6,000元加贈100元券，且期間每滿3千元可參加抽獎一次，有機會獲3,000元百貨禮券。
大葉高島屋頂級寢具推薦包含：唯一獲美國NASA認證的丹麥床枕品牌「TEMPUR丹普」指定商品8折優惠，極致涼感系列Pro Plus SC Firm 25公分雙人床墊，特價23萬400元；新千禧感溫枕，特價1萬800元。五星飯店指定名牌「Sealy席伊麗」菁英系列雙人床墊，則以7折回饋愛用者，特價13萬5800元；美國百年製床工藝精品品牌「KING KOIL金格」，夢上皇尊爵雙人電動床7.3折優惠，並獨家加贈AirLux微凝膠羽絨枕一個，特價12萬2200元。
10萬元內有找的中價位機能床墊推薦：「山甚」雙人樂活多模式科技護脊床墊、「TENDAYS」希臘蓋婭量身紓壓床、「生活工場」美國伊麗絲雅典娜5尺獨立筒雙人床墊、「德泰」法蘭西獨立彈簧床。各家知名品牌床墊優惠價格落在26,000元至86,400元間，約7.3折起。
換季推薦「WENTEX」可水洗德國進口杜邦雙人夏被、「mayu+」日本原裝棉花糖單人四季被、「安妮莎琳」德國原裝Paradies人體工學四季被、「山甚」日本製花卉90%春夏羽絨被等機能型棉被，特價落在10,030元至24,800元間不等；「北陸」、「華歌爾」、「羅絲美」等品牌指定居家服或睡衣推出7折起優惠。
3月18日前5樓DOZO Market舉辦居家生活用品特賣會，「DC寢具」加厚北歐毯特價1290元買1送1、「DORA HOME 」40天絲雙人兩用被床包組5,500元買1送1、「安妮絲」雙人加大床罩3件組5折、單筆滿5,000元再折500元，特賣會場當日單筆滿5,000元加贈300元抵用券。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言