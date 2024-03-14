響應世界睡眠日 大葉高島屋寢具買1送1、頂級床墊7折起

為響應3月15日「世界睡眠日」，大葉高島屋聯合館內寢具、內睡衣品牌推出多項優惠，3月18日前可享7折起優惠價選購舒適寢具和放鬆心情的香薰產品。大葉高島屋表示，許多民眾都有睡眠困擾，對於睡眠品質的重視度逐漸提高，因此寢具、內睡衣等相關產品的銷售也逐年成長。

此外，大葉高島屋5樓DOZO Market舉行「居家生活用品特賣會」，除了指定商品享買1送1折扣外，3月18日前於特賣會場單筆滿5,000元加贈300元抵用券。App卡友刷大葉高島屋聯名卡全館累積滿6,000元加贈100元券，且期間每滿3千元可參加抽獎一次，有機會獲3,000元百貨禮券。

大葉高島屋頂級寢具推薦包含：唯一獲美國NASA認證的丹麥床枕品牌「TEMPUR丹普」指定商品8折優惠，極致涼感系列Pro Plus SC Firm 25公分雙人床墊，特價23萬400元；新千禧感溫枕，特價1萬800元。五星飯店指定名牌「Sealy席伊麗」菁英系列雙人床墊，則以7折回饋愛用者，特價13萬5800元；美國百年製床工藝精品品牌「KING KOIL金格」，夢上皇尊爵雙人電動床7.3折優惠，並獨家加贈AirLux微凝膠羽絨枕一個，特價12萬2200元。

10萬元內有找的中價位機能床墊推薦：「山甚」雙人樂活多模式科技護脊床墊、「TENDAYS」希臘蓋婭量身紓壓床、「生活工場」美國伊麗絲雅典娜5尺獨立筒雙人床墊、「德泰」法蘭西獨立彈簧床。各家知名品牌床墊優惠價格落在26,000元至86,400元間，約7.3折起。

換季推薦「WENTEX」可水洗德國進口杜邦雙人夏被、「mayu+」日本原裝棉花糖單人四季被、「安妮莎琳」德國原裝Paradies人體工學四季被、「山甚」日本製花卉90%春夏羽絨被等機能型棉被，特價落在10,030元至24,800元間不等；「北陸」、「華歌爾」、「羅絲美」等品牌指定居家服或睡衣推出7折起優惠。