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珠寶切一半也可以？TASAKI切珍珠 喬治傑生雛菊剪半
今年春季珠寶發揮創意，剖半手法巧妙營造新效果。TASAKI旗下由設計師Melanie Georgacopoulos主導、以SLICED半剖面珍珠聞名於世的M/G TASAKI，推出全新的SLICED BEZEL和SLICED SPHERE系列新作。SLICED BEZEL系列首次以半顆淡水珍珠的剖面為主要視覺，2、3和5顆為一組，以半包覆黃K金在珍珠上劃分出如猶如切割珍珠的視覺效果，打造項鍊、串鍊、戒指、耳環和手鐲，設計別出心裁。SLICED SPHERE則為既有設計增添新品，結合高度拋光的金球，在項鍊、手鍊、耳環、耳夾上，與剖面珍珠的原始切割表面形成強烈對比。全系列也同時換上全新定制金扣，取代傳統圓形珍珠扣。
丹麥的喬治傑生（GEORG JENSEN））以雛菊為主要設計元素的DAISY系列迎來新作白色琺瑯搭配金、白色調以及限量版藍紫色調新作，保留系列珠寶的雛菊圖案架構，採用 18K 黃金電鍍純銀與 925 純銀電鍍銠材質鑄造全花形或半花形基底，花蕊處飾以立體凸點細節設計，邊緣呈鋸齒狀的細長花瓣以手繪無鉛琺瑯上色，有項鍊、耳環、胸針及髮飾等不同類型，其中半花式的珠寶廓形打破完整花朵的既定形式，為經典設計賦予嶄新風格詮釋。
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