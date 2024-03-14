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珠寶切一半也可以？TASAKI切珍珠 喬治傑生雛菊剪半

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI SLICED BEZEL戒指，18萬4,000元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED BEZEL戒指，18萬4,000元。圖／TASAKI

今年春季珠寶發揮創意，剖半手法巧妙營造新效果。TASAKI旗下由設計師Melanie Georgacopoulos主導、以SLICED半剖面珍珠聞名於世的M/G TASAKI，推出全新的SLICED BEZEL和SLICED SPHERE系列新作。SLICED BEZEL系列首次以半顆淡水珍珠的剖面為主要視覺，2、3和5顆為一組，以半包覆黃K金在珍珠上劃分出如猶如切割珍珠的視覺效果，打造項鍊、串鍊、戒指、耳環和手鐲，設計別出心裁。SLICED SPHERE則為既有設計增添新品，結合高度拋光的金球，在項鍊、手鍊、耳環、耳夾上，與剖面珍珠的原始切割表面形成強烈對比。全系列也同時換上全新定制金扣，取代傳統圓形珍珠扣。

丹麥的喬治傑生（GEORG JENSEN））以雛菊為主要設計元素的DAISY系列迎來新作白色琺瑯搭配金、白色調以及限量版藍紫色調新作，保留系列珠寶的雛菊圖案架構，採用 18K 黃金電鍍純銀與 925 純銀電鍍銠材質鑄造全花形或半花形基底，花蕊處飾以立體凸點細節設計，邊緣呈鋸齒狀的細長花瓣以手繪無鉛琺瑯上色，有項鍊、耳環、胸針及髮飾等不同類型，其中半花式的珠寶廓形打破完整花朵的既定形式，為經典設計賦予嶄新風格詮釋。

DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花胸針，8,000元。圖／喬治傑生提供
DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花胸針，8,000元。圖／喬治傑生提供
DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花耳環，16,000元。圖／喬治傑生提供
DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花耳環，16,000元。圖／喬治傑生提供
DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花髮夾，8,000元。圖／喬治傑生提供
DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花髮夾，8,000元。圖／喬治傑生提供
TASAKI SLICED BEZEL項鍊，14萬6,000元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED BEZEL項鍊，14萬6,000元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED BEZEL耳環，15萬9,000元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED BEZEL耳環，15萬9,000元。圖／TASAKI
DAISY系列藍色琺瑯純銀半花髮夾，8,000元。圖／喬治傑生提供
DAISY系列藍色琺瑯純銀半花髮夾，8,000元。圖／喬治傑生提供
TASAKI SLICED SPHERE耳環，21萬6,000元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED SPHERE耳環，21萬6,000元。圖／TASAKI
M/G TASAKI系列推出全新的SLICED BEZEL和SLICED SPHERE系列。圖／TASAKI
M/G TASAKI系列推出全新的SLICED BEZEL和SLICED SPHERE系列。圖／TASAKI
TASAKI SLICED SPHERE項鍊，74,600元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED SPHERE項鍊，74,600元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED SPHERE戒指，11萬4,000元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED SPHERE戒指，11萬4,000元。圖／TASAKI
DAISY系列藍色琺瑯純銀半花耳環，16,000元。圖／喬治傑生提供
DAISY系列藍色琺瑯純銀半花耳環，16,000元。圖／喬治傑生提供
DAISY系列藍色琺瑯純銀半花胸針，8,000元。圖／喬治傑生提供
DAISY系列藍色琺瑯純銀半花胸針，8,000元。圖／喬治傑生提供
TASAKI SLICED SPHERE耳環，15萬4,000元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED SPHERE耳環，15萬4,000元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED BEZEL項鍊，28萬6,000元。圖／TASAKI
TASAKI SLICED BEZEL項鍊，28萬6,000元。圖／TASAKI
DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花大項鍊，50,000元。圖／喬治傑生提供
DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花大項鍊，50,000元。圖／喬治傑生提供

珍珠 珠寶 設計師

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