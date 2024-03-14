今年春季珠寶發揮創意，剖半手法巧妙營造新效果。TASAKI旗下由設計師Melanie Georgacopoulos主導、以SLICED半剖面珍珠聞名於世的M/G TASAKI，推出全新的SLICED BEZEL和SLICED SPHERE系列新作。SLICED BEZEL系列首次以半顆淡水珍珠的剖面為主要視覺，2、3和5顆為一組，以半包覆黃K金在珍珠上劃分出如猶如切割珍珠的視覺效果，打造項鍊、串鍊、戒指、耳環和手鐲，設計別出心裁。SLICED SPHERE則為既有設計增添新品，結合高度拋光的金球，在項鍊、手鍊、耳環、耳夾上，與剖面珍珠的原始切割表面形成強烈對比。全系列也同時換上全新定制金扣，取代傳統圓形珍珠扣。

丹麥的喬治傑生（GEORG JENSEN））以雛菊為主要設計元素的DAISY系列迎來新作白色琺瑯搭配金、白色調以及限量版藍紫色調新作，保留系列珠寶的雛菊圖案架構，採用 18K 黃金電鍍純銀與 925 純銀電鍍銠材質鑄造全花形或半花形基底，花蕊處飾以立體凸點細節設計，邊緣呈鋸齒狀的細長花瓣以手繪無鉛琺瑯上色，有項鍊、耳環、胸針及髮飾等不同類型，其中半花式的珠寶廓形打破完整花朵的既定形式，為經典設計賦予嶄新風格詮釋。 DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花胸針，8,000元。圖／喬治傑生提供 DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花耳環，16,000元。圖／喬治傑生提供 DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花髮夾，8,000元。圖／喬治傑生提供 TASAKI SLICED BEZEL項鍊，14萬6,000元。圖／TASAKI TASAKI SLICED BEZEL耳環，15萬9,000元。圖／TASAKI DAISY系列藍色琺瑯純銀半花髮夾，8,000元。圖／喬治傑生提供 TASAKI SLICED SPHERE耳環，21萬6,000元。圖／TASAKI M/G TASAKI系列推出全新的SLICED BEZEL和SLICED SPHERE系列。圖／TASAKI TASAKI SLICED SPHERE項鍊，74,600元。圖／TASAKI TASAKI SLICED SPHERE戒指，11萬4,000元。圖／TASAKI DAISY系列藍色琺瑯純銀半花耳環，16,000元。圖／喬治傑生提供 DAISY系列藍色琺瑯純銀半花胸針，8,000元。圖／喬治傑生提供 TASAKI SLICED SPHERE耳環，15萬4,000元。圖／TASAKI TASAKI SLICED BEZEL項鍊，28萬6,000元。圖／TASAKI DAISY系列白色琺瑯鍍金銀半花大項鍊，50,000元。圖／喬治傑生提供