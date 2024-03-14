DAMIANI百年慶典 百件高級珠寶米蘭博物館全球首展
義大利頂級珠寶品牌DAMIANI戴美安妮，於1924年在瓦倫札（Valenza）成立，近百年來從小型金匠工作坊發展成享譽國際的珠寶品牌。為歡慶品牌100周年里程碑，品牌於義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館舉辦DAMIANI百年慶典- 100 X 100創世頂級珠寶首展，100件具代表性的珠寶傑作於3月19日起至4月28日止開放展出，多款設計採用超過100百克拉珍貴寶石為素材，見證品牌一世紀的美學歷程。
造訪DAMIANI百年慶典- 100 X 100創世頂級珠寶首展現場，首先迎接觀眾的會是一段講述傳承三代珠寶家族故事的影片，呈現Damiani這個世紀珠寶商的歷史。透過博物館展覽櫃中的Mimosa含羞草、Margherita瑪格麗特、Belle Époque美好年代、Fantasy Cut奇幻切割等四款高級珠寶作品，則以具象方式體現精湛技藝、創造能力、歷史精神與無限熱情等四大品牌信念。
Mimosa含羞草系列的亮點為鑲嵌100.19克拉斯里蘭卡枕形藍寶石的Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，服貼的3D立體設計，還能將鍊墜取下當作胸針配戴。象徵創意的瑪格麗特系列，代表作為Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石瑪格麗特雛菊鑽鍊，主鑽為1枚重達 20.64克拉水滴形切割深棕色黃鑽，以圓形切割艷彩黃鑽石和白鑽配襯，是品牌於1920年代向義大利王后瑪格麗特（Margherita of Savoy）的設計。
Belle Époque美好年代系列展現歷史精神，設計向電影藝術致敬，Belle Époque Frame手環以白鑽和彩鑽交織出電影膠卷的幾何美態，彩鑽顏色從黃色到橘色到棕色漸進組合，足見鑲嵌與選石工藝底蘊。刻畫品牌對珠寶熱情的Fantasy Cut奇幻切割系列，展出亮點為Fantasy Cut The DAMIANI Green Treasure of Muzo祖母綠鑽石項鍊，主角為一顆近64克拉的木佐祖母綠（Muzo Emerald），來自哥倫比亞最負盛名的礦區，濃鬱綠色有如茂密熱帶雨林，鍊墜亦可拆做胸針配戴。
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