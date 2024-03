DAMIANI百年慶典 百件高級珠寶米蘭博物館全球首展

義大利頂級珠寶品牌DAMIANI戴美安妮,於1924年在瓦倫札(Valenza)成立,近百年來從小型金匠工作坊發展成享譽國際的珠寶品牌。為歡慶品牌100周年里程碑,品牌於義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館舉辦DAMIANI百年慶典- 100 X 100創世頂級珠寶首展,100件具代表性的珠寶傑作於3月19日起至4月28日止開放展出,多款設計採用超過100百克拉珍貴寶石為素材,見證品牌一世紀的美學歷程。

造訪DAMIANI百年慶典- 100 X 100創世頂級珠寶首展現場,首先迎接觀眾的會是一段講述傳承三代珠寶家族故事的影片,呈現Damiani這個世紀珠寶商的歷史。透過博物館展覽櫃中的Mimosa含羞草、Margherita瑪格麗特、Belle Époque美好年代、Fantasy Cut奇幻切割等四款高級珠寶作品,則以具象方式體現精湛技藝、創造能力、歷史精神與無限熱情等四大品牌信念。

Mimosa含羞草系列的亮點為鑲嵌100.19克拉斯里蘭卡枕形藍寶石的Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊,服貼的3D立體設計,還能將鍊墜取下當作胸針配戴。象徵創意的瑪格麗特系列,代表作為Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石瑪格麗特雛菊鑽鍊,主鑽為1枚重達 20.64克拉水滴形切割深棕色黃鑽,以圓形切割艷彩黃鑽石和白鑽配襯,是品牌於1920年代向義大利王后瑪格麗特(Margherita of Savoy)的設計。