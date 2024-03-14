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DAMIANI百年慶典 百件高級珠寶米蘭博物館全球首展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI Belle Époque Frame美好年代精彩輪廓彩鑽手環，約555萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Frame美好年代精彩輪廓彩鑽手環，約555萬元。圖／戴美安妮提供

義大利頂級珠寶品牌DAMIANI戴美安妮，於1924年在瓦倫札（Valenza）成立，近百年來從小型金匠工作坊發展成享譽國際的珠寶品牌。為歡慶品牌100周年里程碑，品牌於義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館舉辦DAMIANI百年慶典- 100 X 100創世頂級珠寶首展，100件具代表性的珠寶傑作於3月19日起至4月28日止開放展出，多款設計採用超過100百克拉珍貴寶石為素材，見證品牌一世紀的美學歷程。

造訪DAMIANI百年慶典- 100 X 100創世頂級珠寶首展現場，首先迎接觀眾的會是一段講述傳承三代珠寶家族故事的影片，呈現Damiani這個世紀珠寶商的歷史。透過博物館展覽櫃中的Mimosa含羞草、Margherita瑪格麗特、Belle Époque美好年代、Fantasy Cut奇幻切割等四款高級珠寶作品，則以具象方式體現精湛技藝、創造能力、歷史精神與無限熱情等四大品牌信念。

Mimosa含羞草系列的亮點為鑲嵌100.19克拉斯里蘭卡枕形藍寶石的Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，服貼的3D立體設計，還能將鍊墜取下當作胸針配戴。象徵創意的瑪格麗特系列，代表作為Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石瑪格麗特雛菊鑽鍊，主鑽為1枚重達 20.64克拉水滴形切割深棕色黃鑽，以圓形切割艷彩黃鑽石和白鑽配襯，是品牌於1920年代向義大利王后瑪格麗特（Margherita of Savoy）的設計。

Belle Époque美好年代系列展現歷史精神，設計向電影藝術致敬，Belle Époque Frame手環以白鑽和彩鑽交織出電影膠卷的幾何美態，彩鑽顏色從黃色到橘色到棕色漸進組合，足見鑲嵌與選石工藝底蘊。刻畫品牌對珠寶熱情的Fantasy Cut奇幻切割系列，展出亮點為Fantasy Cut The DAMIANI Green Treasure of Muzo祖母綠鑽石項鍊，主角為一顆近64克拉的木佐祖母綠（Muzo Emerald），來自哥倫比亞最負盛名的礦區，濃鬱綠色有如茂密熱帶雨林，鍊墜亦可拆做胸針配戴。

DAMIANI Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石雛菊項鍊，約2,850萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石雛菊項鍊，約2,850萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Frame美好年代精彩輪廓彩鑽手環，約555萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Belle Époque Frame美好年代精彩輪廓彩鑽手環，約555萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Fantasy Cut The DAMIANI Green Treasure of Muzo奇幻切割木佐祖母綠鑽石項鍊，約4,960萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Fantasy Cut The DAMIANI Green Treasure of Muzo奇幻切割木佐祖母綠鑽石項鍊，約4,960萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI百年慶典100 X100創世頂級珠寶首展於米蘭Gallerie d’Italia Museum藝術博物館展覽現場。圖／戴美安妮提供
DAMIANI百年慶典100 X100創世頂級珠寶首展於米蘭Gallerie d’Italia Museum藝術博物館展覽現場。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石雛菊項鍊，約2,850萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石雛菊項鍊，約2,850萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Fantasy Cut The DAMIANI Green Treasure of Muzo奇幻切割木佐祖母綠鑽石項鍊，約4,960萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Fantasy Cut The DAMIANI Green Treasure of Muzo奇幻切割木佐祖母綠鑽石項鍊，約4,960萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，約8,990萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，約8,990萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，約8,990萬元。圖／戴美安妮提供
DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，約8,990萬元。圖／戴美安妮提供

品牌 珠寶 義大利

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