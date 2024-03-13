女團ITZY聯名G-SHOCK腕表終於來了！開賣日期確定、預購還能獲得人形立牌

從品牌大使再進階！韓國人氣女團ITZY與G-SHOCK聯名系列腕表，終於要在台上市了！一共推出三款，預購期間更能獲得只送不賣的壓克力人形立牌，身為MIDZY（粉絲名）的人絕對是要包款又包色。

CASIO旗下的G-SHOCK在去年歡度40歲生日時，同時也邀請了韓國人氣女團ITZY成為品牌大使，因此讓網路聲量也倍增。由禮志、Lia、留眞、彩領及有娜共同組成的ITZY，靠著富有能量且個性鮮明歌曲和精彩表演，迅速的收穫大批粉絲，特別是在亞洲地區，年約20幾歲的女性和青少女們都是她們的支持者。而當成為G-SHOCK品牌大使後，許多消費者就在期待，何時會推出ITZY的周邊產品？即將在3月22日上市開賣的聯名表款，可是讓MIDZY們感到「美夢成真」。G-SHOCK也透露當雙方合作消息曝光後，品牌特別設置的官方網站頁面的瀏覽量就爆增，證明了ITZY的高人氣。

G-SHOCK聯名ITZY系列表款，表盤上的時刻部分採用如彩虹般的色彩點綴，ITZY的Logo則被點綴在12點鐘位置。圖／CASIO提供

全新的ITZY聯名表，利用了有八角形表圈的2100型號為主，但尺寸略縮，更適合女性消費者來配戴。而且G-SHOCK起初本打算配以鮮豔色彩，不過他們收到ITZY粉絲的回應，於是改以易於搭配的，因此我們將顏色改為米粉、白和半透明黑可供選擇。而表盤上的時刻部分採用如彩虹般的色彩點綴，令人想起ITZY官方手燈，更象徵了她們「個性」和「力量」。不僅如此，ITZY的Logo則被點綴在表盤12點鐘位置和背蓋上，搭配了有著全體成員簽名印刷的特殊外盒包裝。值得一提的是，聯名表將於3月14日起在CASIO官方商城預購，還能免費獲得ITZY的壓克力人形立牌一組，送完為止。

女團ITZY成員彩領配戴G-SHOCK聯名系列GMA-P2100IT-7A腕表。圖／CASIO提供

女團ITZY成員留真配戴G-SHOCK聯名系列GMA-P2100IT-4A腕表。圖／CASIO提供

女團ITZY成員禮志配戴G-SHOCK聯名系列GMA-P2100ZY-1A腕表。圖／CASIO提供

女團ITZY成員有娜配戴G-SHOCK聯名系列GMA-P2100IT-4A腕表。圖／CASIO提供

G-SHOCK聯名ITZY系列表款，搭配了有著全體成員簽名印刷的特殊外盒包裝。圖／CASIO提供

G-SHOCK聯名ITZY系列GMA-P2100IT-4A，4,800元。圖／CASIO提供

G-SHOCK聯名ITZY系列GMA-P2100IT-7A，4,800元。圖／CASIO提供