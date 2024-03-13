聽新聞
test
0:00 / 0:00
女團ITZY聯名G-SHOCK腕表終於來了！開賣日期確定、預購還能獲得人形立牌
從品牌大使再進階！韓國人氣女團ITZY與G-SHOCK聯名系列腕表，終於要在台上市了！一共推出三款，預購期間更能獲得只送不賣的壓克力人形立牌，身為MIDZY（粉絲名）的人絕對是要包款又包色。
CASIO旗下的G-SHOCK在去年歡度40歲生日時，同時也邀請了韓國人氣女團ITZY成為品牌大使，因此讓網路聲量也倍增。由禮志、Lia、留眞、彩領及有娜共同組成的ITZY，靠著富有能量且個性鮮明歌曲和精彩表演，迅速的收穫大批粉絲，特別是在亞洲地區，年約20幾歲的女性和青少女們都是她們的支持者。而當成為G-SHOCK品牌大使後，許多消費者就在期待，何時會推出ITZY的周邊產品？即將在3月22日上市開賣的聯名表款，可是讓MIDZY們感到「美夢成真」。G-SHOCK也透露當雙方合作消息曝光後，品牌特別設置的官方網站頁面的瀏覽量就爆增，證明了ITZY的高人氣。
全新的ITZY聯名表，利用了有八角形表圈的2100型號為主，但尺寸略縮，更適合女性消費者來配戴。而且G-SHOCK起初本打算配以鮮豔色彩，不過他們收到ITZY粉絲的回應，於是改以易於搭配的，因此我們將顏色改為米粉、白和半透明黑可供選擇。而表盤上的時刻部分採用如彩虹般的色彩點綴，令人想起ITZY官方手燈，更象徵了她們「個性」和「力量」。不僅如此，ITZY的Logo則被點綴在表盤12點鐘位置和背蓋上，搭配了有著全體成員簽名印刷的特殊外盒包裝。值得一提的是，聯名表將於3月14日起在CASIO官方商城預購，還能免費獲得ITZY的壓克力人形立牌一組，送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言