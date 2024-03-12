DAKS過生日重新詮釋經典格紋 限定系列輕鬆穿出英式日常優雅

慶祝品牌成立130周年，於是英國品牌DAKS推出限定系列服飾，結合古典感和現代元素，重新詮釋招牌格紋，輕鬆穿出英式自信優雅風格。

品牌創意總監Luc Goidadin自60年代的英國汲取靈感，並把象徵DAKS家徽的「House Check」格紋重新詮釋，疊加不同的色彩及圖形，賦予新風貌。於是Luc Goidadin以橄欖色為主色調點綴新格紋，並採用鮮豔的翡翠綠，運用在定製服、各式單品和外套中。像是系列中男裝深藍大衣的衣領底部佈滿格紋圖騰，同時還運用涼感羊毛製成雙排釦藍色西裝，還有義大利絲綢混紡織製成的風衣，搭配舒適棉質麻花毛衣，打造優雅英倫紳士風範。而女裝部分則有一款配有披肩袖、薄荷綠英式小洋裝，及一款米色絲綢混紡束腰軍裝風夾克，特殊管狀衣領加上泡泡袖設計，搭配成套短褲，展現質感韻味。

Barbour有替亞洲市場量身定制的Heritage Select系列，讓過去煩惱尺寸和版型不合的台灣消費者，也能體驗地道英式風格。圖／Barbour提供

同為英國品牌的Barbour則有替亞洲市場量身定制的Heritage Select系列，讓過去煩惱尺寸和版型不合的台灣消費者，也能體驗地道英式風格。Barbour以3款經典且暢銷的Bedale、Transport、Spey外套為基礎，將版型重新設計，加入亞洲市場偏好的oversized與俐落的slim剪裁，不論是寬鬆或修身樣式穿上後更顯時髦有型。並新增防潑水、棉質或混紡面料，特別適合這乍暖還寒的季節穿著。除了外套，Heritage Select系列品項亦涵蓋T恤、襯衫、圓領衫，是今年衣櫥中不可或缺的穿搭單品。

配有披肩袖、薄荷綠英式小洋裝是DAKS周年限定系列重點品項。圖／DAKS提供

DAKS創意總監Luc Goidadin以橄欖色為主色調點綴新格紋，並採用鮮豔的翡翠綠，運用在定製服、各式單品和外套中。圖／DAKS提供

Barbour防潑水Slim Spey外套，9,600元。圖／Barbour提供

Barbour Oversized Bedale外套，16,400元。圖／Barbour提供