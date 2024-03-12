歇業1個月！日本人氣漢堡排「挽肉と米」復活 新址就在華山旁

來自日本的人氣漢堡排「挽肉と米」，首間門市因路寬限制需限期改善，所以在2月中旬結束營業。歷經近1個月的籌備，挽肉と米自即日起於台北華山旁重新開設華山店，讓喜愛漢堡排的民眾可以前來品嚐。

自2020年創立的「挽肉と米」，在東京、京都均有分店，其創辦人山本翔平本身也具有19年的漢堡排經驗。2023年7月，挽肉と米由富錦樹集團引進來台，並於台北中山商圈開設全台門市，也是品牌首間海外門市。店內標榜以鹿兒島A5和牛為食材，提供3塊式的漢堡排套餐，開幕後立即就引發強烈排隊人潮，並且在台引領漢堡排旋風。