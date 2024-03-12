聽新聞
test
0:00 / 0:00
歇業1個月！日本人氣漢堡排「挽肉と米」復活 新址就在華山旁
來自日本的人氣漢堡排「挽肉と米」，首間門市因路寬限制需限期改善，所以在2月中旬結束營業。歷經近1個月的籌備，挽肉と米自即日起於台北華山旁重新開設華山店，讓喜愛漢堡排的民眾可以前來品嚐。
自2020年創立的「挽肉と米」，在東京、京都均有分店，其創辦人山本翔平本身也具有19年的漢堡排經驗。2023年7月，挽肉と米由富錦樹集團引進來台，並於台北中山商圈開設全台門市，也是品牌首間海外門市。店內標榜以鹿兒島A5和牛為食材，提供3塊式的漢堡排套餐，開幕後立即就引發強烈排隊人潮，並且在台引領漢堡排旋風。
儘管成功引起話題，但「挽肉と米」在2月因路寬限制需限期改善，所以緊急結束中山店。現又再於台北華山旁的niko bakery隔壁重新開幕。全新登場的華山店同樣採兩個用餐區設計，共計提供28席座位，並於每週五9:00開放下週一至週日的預約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言