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歇業1個月！日本人氣漢堡排「挽肉と米」復活 新址就在華山旁

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
挽肉と米。報系資料照片，記者陳睿中／攝影
挽肉と米。報系資料照片，記者陳睿中／攝影

來自日本的人氣漢堡排「挽肉と米」，首間門市因路寬限制需限期改善，所以在2月中旬結束營業。歷經近1個月的籌備，挽肉と米自即日起於台北華山旁重新開設華山店，讓喜愛漢堡排的民眾可以前來品嚐。

自2020年創立的「挽肉と米」，在東京、京都均有分店，其創辦人山本翔平本身也具有19年的漢堡排經驗。2023年7月，挽肉と米由富錦樹集團引進來台，並於台北中山商圈開設全台門市，也是品牌首間海外門市。店內標榜以鹿兒島A5和牛為食材，提供3塊式的漢堡排套餐，開幕後立即就引發強烈排隊人潮，並且在台引領漢堡排旋風。

儘管成功引起話題，但「挽肉と米」在2月因路寬限制需限期改善，所以緊急結束中山店。現又再於台北華山旁的niko bakery隔壁重新開幕。全新登場的華山店同樣採兩個用餐區設計，共計提供28席座位，並於每週五9:00開放下週一至週日的預約。

挽肉と米採套餐方案，每套含3塊漢堡排。記者陳睿中／攝影
挽肉と米採套餐方案，每套含3塊漢堡排。記者陳睿中／攝影
「挽肉と米」華山店自即日起正式開幕。圖／富錦樹提供
「挽肉と米」華山店自即日起正式開幕。圖／富錦樹提供
「挽肉と米」華山店自即日起正式開幕。圖／富錦樹提供
「挽肉と米」華山店自即日起正式開幕。圖／富錦樹提供

日本 漢堡

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