快訊

蘇丹紅「沙茶醬」流竄到台中！中鏢29廠商、16.3噸一次看

女社工雙手上銬畫面曝光 涉偽造文書、過失致死罪移送北檢偵辦

自己化妝超順手 「小丑女」瑪格羅比以香奈兒展現最美妝容

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
瑪格羅比以香奈兒，打造出完美妝容。圖／香奈兒提供
瑪格羅比以香奈兒，打造出完美妝容。圖／香奈兒提供

當紅女星瑪格．羅比以電影「芭比」掀起一波討論度，雖然沒有入圍奧斯卡，但仍是在奧斯卡與相關活動上，獲得不少關注。瑪格羅比身為香奈兒品牌大使，最近又為香奈兒超炫耀的絲絨唇膏不眠之夜限定版，拍攝形象影片，在出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴上，以香奈兒的保養品與彩妝品，完美形象現身，讓人再度看到小丑女完美的妝容。

瑪格羅比以香奈兒，打造出完美妝容。圖／香奈兒提供
瑪格羅比以香奈兒，打造出完美妝容。圖／香奈兒提供

在釋出打造妝容的照片時，赫然發現瑪格羅比還親自上妝，雖然整體妝容還是有專業彩妝師打造，但瑪格羅比自己使用睫毛膏、唇線筆的手法精練，能讓妝容更能完美修飾。

上妝前的保養當然重要，才能讓肌膚維持在最佳狀況，更能長時間持妝，瑪格羅比在化妝前，先使用香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃，加強眼周的保濕與賦活，再使用香奈兒奢華金燦賦活乳霜（豐潤版），強化肌膚的光澤度與保濕度，整體讓肌膚維持在最佳水嫩的狀態。

瑪格羅比自己刷上睫毛膏。圖／香奈兒提供
瑪格羅比自己刷上睫毛膏。圖／香奈兒提供

底妝的第一步，先使用雪紡輕霧保濕持妝乳，作為打底，增加持妝的效果，再使用香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底 SPF25/PA++，有著B30、BD41兩種混擦，讓肌膚透亮與綻放光芒，瑕疵採用潤色遮瑕筆遮去，搭配香奈兒輕盈完美蜜粉 #20，讓整體妝容彷彿裸妝般清透。

頰彩最能展現氣色，瑪格羅比使用香奈兒圓形腮紅，搭配水潤聚光棒 #水漾光，在雙頰擦出光亮，在夜晚活動上，更能成為焦點。

瑪格羅比以香奈兒，打造出完美妝容。圖／香奈兒提供
瑪格羅比以香奈兒，打造出完美妝容。圖／香奈兒提供

眼妝更是放電的核心，先使用香奈兒亮采立體眼彩筆 #12晴朗，搭配自己刷上的香奈兒深邃大眼防水睫毛膏 #10，以及香奈兒四色眼影 #268純真，雙眸炯炯有神，特別凸顯出雙眼皮的魅力。

唇彩的部分，先以香奈兒山茶花保濕潤澤唇霜打底，減少唇紋與乾燥，再使用香奈兒唇線筆 #162秋栗勾勒出唇形，搭配香奈兒超炫耀的絲絨唇膏不眠之夜限定版 04:00，充分展現出瑪格羅比果然是稱職的代言人。

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏不眠之夜限定版0400／1,650元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀的絲絨唇膏不眠之夜限定版0400／1,650元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦賦活乳霜（豐潤版）／50g／16,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦賦活乳霜（豐潤版）／50g／16,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃／15ml／8,750元。圖／香奈兒提供
香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃／15ml／8,750元。圖／香奈兒提供
香奈兒山茶花保濕潤澤唇霜／15g／1,330元。圖／香奈兒提供
香奈兒山茶花保濕潤澤唇霜／15g／1,330元。圖／香奈兒提供
香奈兒雪紡輕霧保濕持妝乳／30ml／2,150元。圖／香奈兒提供
香奈兒雪紡輕霧保濕持妝乳／30ml／2,150元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影 #268純真 ／2,520元。圖／香奈兒提供
香奈兒四色眼影 #268純真 ／2,520元。圖／香奈兒提供

彩妝 香奈兒

延伸閱讀

探索瑪格羅比的深夜魅力！香奈兒不眠之夜唇膏秀出性感

看起來像裸身被圖騰遮點！艾蜜莉布朗中間開大洞辣曬「腰瘦讚」身材 紅毯透視裝引遐想

女神光盡失！瑪格羅比征戰英國奧斯卡「看起來像3天沒睡」 紅毯氣勢全無網友傻眼

兩個大圓圈太吸睛！瑪格羅比低胸禮服美胸呼之欲出 身材是無話可說的好

相關新聞

貳樓攜手日本露營風格品牌 全新林口店打造野炊系餐點

攜手日本露營風格品牌「Quick Camp」，國內知名美式早午餐品牌貳樓第20號林口店，以「露營」作為門店的概念，並打造...

DAKS過生日重新詮釋經典格紋 限定系列輕鬆穿出英式日常優雅

慶祝品牌成立130周年，於是英國品牌DAKS推出限定系列服飾，結合古典感和現代元素，重新詮釋招牌格紋，輕鬆穿出英式自信優...

歇業1個月！日本人氣漢堡排「挽肉と米」復活 新址就在華山旁

來自日本的人氣漢堡排「挽肉と米」，首間門市因路寬限制需限期改善，所以在2月中旬結束營業。歷經近1個月的籌備，挽肉と米自即...

偉大光影的幕後推手 勞力士支持奧斯卡金像獎鑄就經典

隨著日前第96屆奧斯卡金像獎的落幕，今年又有無數的影人、偉大電影受到表彰，蔚為話題。一向熱衷贊助藝術藝文活動的勞力士（R...

大鵬灣帆船生活節4月起登場 四大限定遊程讓你海陸雙棲

親近海洋活動愈來愈夯，我國核發遊艇駕照逾2.8萬張，遊艇旅遊蔚為風潮。「2024大鵬灣帆船生活節」4月1日在大鵬灣濱灣碼...

FENDI童裝好可愛 可兄弟姐妹一起穿的mini me和泰迪熊

FENDI的2024春夏童裝系列，以品牌2023冬季男裝和女裝假日系列的設計為靈感，打造百搭且經典的服裝，為新生兒到大童...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。