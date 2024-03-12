自己化妝超順手 「小丑女」瑪格羅比以香奈兒展現最美妝容

當紅女星瑪格．羅比以電影「芭比」掀起一波討論度，雖然沒有入圍奧斯卡，但仍是在奧斯卡與相關活動上，獲得不少關注。瑪格羅比身為香奈兒品牌大使，最近又為香奈兒超炫耀的絲絨唇膏不眠之夜限定版，拍攝形象影片，在出席CHANEL與Charles Finch年度奧斯卡金像獎前夕晚宴上，以香奈兒的保養品與彩妝品，完美形象現身，讓人再度看到小丑女完美的妝容。

瑪格羅比以香奈兒，打造出完美妝容。圖／香奈兒提供

在釋出打造妝容的照片時，赫然發現瑪格羅比還親自上妝，雖然整體妝容還是有專業彩妝師打造，但瑪格羅比自己使用睫毛膏、唇線筆的手法精練，能讓妝容更能完美修飾。

上妝前的保養當然重要，才能讓肌膚維持在最佳狀況，更能長時間持妝，瑪格羅比在化妝前，先使用香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃，加強眼周的保濕與賦活，再使用香奈兒奢華金燦賦活乳霜（豐潤版），強化肌膚的光澤度與保濕度，整體讓肌膚維持在最佳水嫩的狀態。

瑪格羅比自己刷上睫毛膏。圖／香奈兒提供

底妝的第一步，先使用雪紡輕霧保濕持妝乳，作為打底，增加持妝的效果，再使用香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底 SPF25/PA++，有著B30、BD41兩種混擦，讓肌膚透亮與綻放光芒，瑕疵採用潤色遮瑕筆遮去，搭配香奈兒輕盈完美蜜粉 #20，讓整體妝容彷彿裸妝般清透。

頰彩最能展現氣色，瑪格羅比使用香奈兒圓形腮紅，搭配水潤聚光棒 #水漾光，在雙頰擦出光亮，在夜晚活動上，更能成為焦點。

瑪格羅比以香奈兒，打造出完美妝容。圖／香奈兒提供

眼妝更是放電的核心，先使用香奈兒亮采立體眼彩筆 #12晴朗，搭配自己刷上的香奈兒深邃大眼防水睫毛膏 #10，以及香奈兒四色眼影 #268純真，雙眸炯炯有神，特別凸顯出雙眼皮的魅力。