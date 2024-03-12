搭郵輪「日本環島」快閃54折 名人千禧號每人現省4萬4千元

世界第二大皇家加勒比郵輪集團的名人郵輪，今(12)再次推出名人千禧號限時促銷。榮獲全球首艘《富比士旅遊指南》四星肯定、被譽為「海上皇宮」的名人千禧號，自3月至10月推出多款暢遊日韓人氣大城市的環島航次，搭上母親節話題，今年5月15日及5月27日出發的「日本環島之旅12晚」航程主打快閃54折起，原價近10萬元的極尚水療艙房、限時優惠每人50,000元起（未稅）。

名人郵輪亞洲業務發展經理戚宇軒表示，名人千禧號預計2024年將為亞洲帶來超過7萬名國際訪客，甚至有歐美乘客連續訂下多達30天的航程。看好台灣市場，名人郵輪2024年首波即與台灣5家知名旅行社合作，陸續推出價格超值的頂級郵輪假期，航程將遍及日韓及歐美特色目的地，包括阿拉斯加冰川、神秘三角洲百慕達，以及充滿珍奇異獸啟發達爾文寫下進化論的加拉帕弋斯群島等精彩航程。

擁有「移動式海上星級酒店」美名的名人千禧號，除了有多國料理餐廳，另有AquaClass（極尚水療客房）獨享的Blu餐廳客製化卡路里餐點服務。附有三溫暖和SPA按摩的奢華水療中心，旅客可以盡情享受甲板日光浴、池畔酒吧小酌或專屬瑜珈課程，結束後到水療中心體驗身心靈的全面放鬆和淨化。

此外，名人千禧號特別於全船配置多項無障礙設施，例如不同房型的無障礙艙房，移除門檻高低差、拓寬走道寬度和增加輔助扶手等設計，還有在旅客前往甲板必經的連通道，則新增設全天候專人服務的輪椅友善電梯。

名人郵輪千禧號將於2024年3月到10月期間，以日本東京（橫濱）為母港推出一系列航程，走訪日韓多個熱門城市，此次促銷的5月15日及5月27日出發「日本環島之旅12晚」航程，沿途將行經靜岡（清水港）、京都、廣島、韓國釜山、青森和函館，限時推出極尚水療房超值優惠價50,000元起（未稅），可盡享專屬的Blu餐廳和無限進出波斯花園等禮遇，每航次艙房數有限、售完為止。