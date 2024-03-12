迎接3月15日國際睡眠日 IKEA推絕版品寢具出清5折起

3月15日就是國際睡眠日，呼籲大家重視睡眠的重要性，不僅可以放鬆身心，更對於健康非常重要。IKEA即日起至3月20日，推出絕版品出清活動，包括寢織寢具，柔軟被套、支撐性枕頭、床邊桌等，出清價限時5折起，讓大家在世界睡眠日，也能睡個好覺。

打造良好的睡眠環境，先從床框選擇開始，SLATTUM雙人軟墊式床框採用耐用材料，外觀有仿皮革質感，以及軟墊床頭板，閱讀或看電視都很舒適，床框底部可以放置收納盒，原價5,999元，特價3,999元。還能搭配KNARREVIK床邊桌，採用金屬結構，黑色風格更為現代，重點是價格超划算，原價399元，特價299元。

單身小資租屋族，可以趁機入手超值的被套組，ROSENTIBAST單人被套組，有著深藍底色搭配小花，而且採用棉質與觸感冰涼的嫘縈纖維混紡，整體柔軟舒適，原價999元，特價399元；另款SOMMARSLÖJA單人被套組，採用棉與萊賽爾混紡，整體更為親膚，還能調節睡眠溫度，原價1,399元，特價999元。

雙人被套組也有優惠可搶，ALHÄNGEMAL雙人被套組呈現出色彩鮮明，使用棉與黏液嫘縈纖維混紡材質，整體絲滑舒適，原價1,299元，特價599元；STRUTBRÄKEN雙人被套組適合忽冷忽熱的天氣，經典來白條紋，搭配天然100%可再生棉織成，柔軟透氣且保溫效果好，原價1,999元，特價1,299元。

枕頭也是舒適睡眠的重點，GRÖNAMARANT枕頭／低枕，有著蓬鬆感與支撐力，低枕高度設計，使維持頭部和脊椎一直線，原價899元，特價449元。