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長榮航空4月12日起闢高雄-香港航線 最低2300元有找

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
長榮航空4月12日起，提供每日1班高雄-香港飛航服務；5月15日起增為每日2班。圖／長榮航空提供
長榮航空4月12日起，提供每日1班高雄-香港飛航服務；5月15日起增為每日2班。圖／長榮航空提供

長榮航空宣布，4月12日起，提供每日1班高雄-香港飛航服務；5月15日起增為每日2班，搭配每周53班桃園-香港航班，屆時將提供每周67班往返台港的飛航服務。即起至4月8日，透過長榮航空官網，購買今年9月30日前來回高雄-香港經濟艙機票，最低未稅價只要台幣2298元起。

長榮航空表示，高雄-香港航線將以空中巴士A321-200機型飛航，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，即日起開放訂位。

長榮航空指出，開航高雄-香港航線，除了提供南台灣民眾赴港的便利空中交通，同時也著眼台灣往返粵港澳大灣區市場，藉港澳綿密飛航服務，提供旅客可北進南出、南進北出的彈性行程規畫。此外，也將與旅行業者合作，結合港澳旅遊資源，彈性規畫港進澳出或澳進港出行程。

長榮航空指出，目前由高雄飛航的航點包括東京成田、大阪、福岡、上海浦東、澳門以及首爾仁川，加上即將開航的香港航班，屆時國際航點數將達7個，每周飛航47班。

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