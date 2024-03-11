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奧斯卡紅毯／Zendaya閃亮禮服搶鏡 影后經典黑展現優雅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
露琵塔尼詠歐配戴的De Beers Arpeggia五排白金鑽石手環。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴的De Beers Arpeggia五排白金鑽石手環。圖／De Beers提供

第96屆奧斯卡頒獎典禮於洛杉磯當地時間3月10日登場，今年紅毯星光兩大主流，除了經典不敗的黑色禮服，散發金屬亮澤的布料、亮片和金線刺繡則能為簡約輪廓與流暢線條創造視覺焦點，例如公認今年紅毯第一美的千黛亞（Zendaya），選穿的亞曼尼高級訂製服（Armani Privé），就是一套金屬棕櫚樹圖案刺繡的粉色單肩禮服，配襯寶格麗（BVLGARI）的粉紅色摩根石玫瑰金鑽石珠寶，優雅年輕得游刃有餘。

選穿Dior象牙白花瓣刺繡馬甲高級訂製服的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），繼娜塔莉波曼等女星之後，以清新脫俗的個人氣質，重現品牌經典設計：此禮服設計靈感源自於1949年品牌創辦人迪奧先生所設計發表的「女神維納斯」（Venus）高級訂製禮服，如海浪、泡沫般銀色網狀刺繡細節，點綴扇形花瓣亮片刺繡層次巧思，體現出純粹之美的形象。

去年摘下影后的楊紫瓊（Michelle Yeoh）今年回來頒獎，一身銀色刺繡的Balenciaga訂製垂墜禮服，是以三件骨董禮服回收重置的環保設計，黑色長手套襯托Richard Mille鑽表，耳畔點綴珠寶藝術家好友趙心綺創作的四季葉片鑽石耳環，優雅而活潑。

另一位完美演繹閃亮光澤禮服的則是曾摘下最佳女配角的露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）一身水藍亮片的Armani Privé貼合身體曲線，腰間與裙擺適量點綴駝鳥羽毛，搭配De Beers鑽石戒指手環，也是今年紅毯亮點。

二度摘下奧斯卡影后的演員艾瑪史東（Emma Stone）穿著代言品牌路易威登（Louis Vuitton）薄荷色鬱金香緊身胸衣泡泡紗提花禮服襯托她的紅髮，並配戴同品牌的黃色剛玉鑽石項鍊，以極簡設計凸顯色調的清新恰到好處。

同樣選穿花苞輪廓禮服的最佳女主角入圍女星凱莉墨里根（Carey Mulligan）也是今年紅毯最美之一，黑色的Balenciaga禮服高辨識度的立體曲線來自傳奇立裁大師Cristóbal Balenciaga1951年冬季設計，以黑色天鵝絨與白紗裙擺中重新演繹的沙漏形火鶴禮服配色色長手套，齊耳短髮恰好露出Fred Leighton的耳針耳環。

向來以不按牌理出牌的穿著引起紅毯話題的「怪奇比莉」（Billie Eilish）今年以「芭比」摘下最佳原創歌曲，出乎意外選穿了一套香奈兒的經典黑色斜紋軟呢窄裙套裝，配上學生襪和娃娃鞋，雖然不是眾所期待的紅毯造型，卻也意外端莊優雅，收穫許多意外好評。

男星部分，摘下影帝的「奧本海默」男星席尼墨菲（Cillian Murphy）以穿Atelier Versace訂製晚宴西服配戴香港珠寶設計師Bertrand Mak品牌Sauvereign為搭訂製的金色胸針，把傳統的經典穿出絕倫氣質。「芭比」男星雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和劉思慕則走時尚路線，雷恩葛斯林以一套金屬珠飾手工刺繡的黑色單排扣Gucci訂製羊毛西裝並搭配同樣色系的黑褲子，黑襯衫大開深V，配濕髮蓄鬍展現性感魅力；劉思慕的FENDI黑色西裝舉垂墜感，側邊的單扣開襟改用DeBeers的鑽石胸針取代，貴氣中有不羈。

露琵塔尼詠歐穿亞曼尼高級訂製服配戴De Beers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐穿亞曼尼高級訂製服配戴De Beers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
新科影帝席尼墨菲穿Versace Atelier訂製西裝、配戴 Sauvereign訂製珠寶、Omega腕表。圖／ Sauvereign珠寶提供
新科影帝席尼墨菲穿Versace Atelier訂製西裝、配戴 Sauvereign訂製珠寶、Omega腕表。圖／ Sauvereign珠寶提供
劉思慕穿FENDI晚宴禮服配戴De Beers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
劉思慕穿FENDI晚宴禮服配戴De Beers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
千黛亞穿亞曼尼高級訂製服、配戴寶格麗頂級珠寶出席第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
千黛亞穿亞曼尼高級訂製服、配戴寶格麗頂級珠寶出席第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
楊紫瓊穿Balenciga訂製禮服、配戴CINDY CHAO The Art Jewel珠寶、Richard Mille鑽表。圖／Balenciga提供
楊紫瓊穿Balenciga訂製禮服、配戴CINDY CHAO The Art Jewel珠寶、Richard Mille鑽表。圖／Balenciga提供
第96屆奧斯卡金像獎最佳女主角得主艾瑪史東穿路易威登薄荷色鬱金香緊身胸衣泡泡紗提花禮服、薄荷色緞面高跟鞋、配戴路易威登高級珠寶。圖／路易威登提供
第96屆奧斯卡金像獎最佳女主角得主艾瑪史東穿路易威登薄荷色鬱金香緊身胸衣泡泡紗提花禮服、薄荷色緞面高跟鞋、配戴路易威登高級珠寶。圖／路易威登提供
楊紫瓊穿Balenciga訂製禮服、配戴CINDY CHAO The Art Jewel珠寶、Richard Mille鑽表。圖／Balenciga提供
楊紫瓊穿Balenciga訂製禮服、配戴CINDY CHAO The Art Jewel珠寶、Richard Mille鑽表。圖／Balenciga提供
露琵塔尼詠歐穿亞曼尼高級訂製服配戴De Beers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐穿亞曼尼高級訂製服配戴De Beers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴的London by De Beers Thames Path白金鑲鑽耳環。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴的London by De Beers Thames Path白金鑲鑽耳環。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴的Diamond Legends by De Beers邱比特白金鑲鑽雞尾酒戒指。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴的Diamond Legends by De Beers邱比特白金鑲鑽雞尾酒戒指。圖／De Beers提供
千黛亞配戴的BULGARI頂級彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
千黛亞配戴的BULGARI頂級彩寶與鑽石耳環。圖／寶格麗提供
千黛亞配戴的BULGARI頂級鑽石手環。圖／寶格麗提供
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摘下最佳原創歌曲獎的Billie Eilish穿香奈兒斜紋軟呢套裝出席紅毯。圖／歐新社
摘下最佳原創歌曲獎的Billie Eilish穿香奈兒斜紋軟呢套裝出席紅毯。圖／歐新社
安雅泰勒喬伊穿Dior高級訂製禮服、配戴Tiffany & Co.珠寶、積家鑽表。圖／Dior提供
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楊紫瓊配戴的CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系四季葉片耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
楊紫瓊配戴的CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系四季葉片耳環。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
安雅泰勒喬伊穿Dior高級訂製禮服、配戴Tiffany & Co.珠寶、積家鑽表。圖／積家表提供
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SAUVEREIGN HS14訂製胸針。圖／SAUVEREIGN提供
SAUVEREIGN HS14訂製胸針。圖／SAUVEREIGN提供
千黛亞穿亞曼尼高級訂製服、配戴寶格麗頂級珠寶出席第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
千黛亞穿亞曼尼高級訂製服、配戴寶格麗頂級珠寶出席第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮。圖／寶格麗提供
第96屆奧斯卡金像獎最佳女主角得主艾瑪史東穿路易威登薄荷色鬱金香緊身胸衣泡泡紗提花禮服、薄荷色緞面高跟鞋、配戴路易威登高級珠寶。圖／路易威登提供
第96屆奧斯卡金像獎最佳女主角得主艾瑪史東穿路易威登薄荷色鬱金香緊身胸衣泡泡紗提花禮服、薄荷色緞面高跟鞋、配戴路易威登高級珠寶。圖／路易威登提供
凱莉墨里根穿Balenciga訂製禮服、配戴Fred Leighton珠寶。圖／Balenciga提供
凱莉墨里根穿Balenciga訂製禮服、配戴Fred Leighton珠寶。圖／Balenciga提供
千黛亞配戴的BULGARI頂級摩根石、綠松石與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
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凱莉墨里根穿Balenciga訂製禮服、配戴Fred Leighton珠寶。圖／Balenciga提供
凱莉墨里根穿Balenciga訂製禮服、配戴Fred Leighton珠寶。圖／Balenciga提供
凱莉墨里根穿Balenciga訂製禮服、配戴Fred Leighton珠寶。圖／Balenciga提供
凱莉墨里根穿Balenciga訂製禮服、配戴Fred Leighton珠寶。圖／Balenciga提供
第96屆奧斯卡金像獎最佳女主角得主艾瑪史東穿路易威登薄荷色鬱金香緊身胸衣泡泡紗提花禮服、薄荷色緞面高跟鞋、配戴路易威登高級珠寶。圖／路易威登提供
第96屆奧斯卡金像獎最佳女主角得主艾瑪史東穿路易威登薄荷色鬱金香緊身胸衣泡泡紗提花禮服、薄荷色緞面高跟鞋、配戴路易威登高級珠寶。圖／路易威登提供
露琵塔尼詠歐配戴的De Beers Adonis玫瑰花白金鑲鑽戒指。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴的De Beers Adonis玫瑰花白金鑲鑽戒指。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴的De Beers Toi Et Moi白金鑲鑽雞尾酒戒指。圖／De Beers提供
露琵塔尼詠歐配戴的De Beers Toi Et Moi白金鑲鑽雞尾酒戒指。圖／De Beers提供
楊紫瓊穿Balenciga訂製禮服、配戴CINDY CHAO The Art Jewel珠寶、Richard Mille鑽表。圖／Balenciga提供
楊紫瓊穿Balenciga訂製禮服、配戴CINDY CHAO The Art Jewel珠寶、Richard Mille鑽表。圖／Balenciga提供
凱莉墨里根穿Balenciga訂製禮服、配戴Fred Leighton珠寶。圖／Balenciga提供
凱莉墨里根穿Balenciga訂製禮服、配戴Fred Leighton珠寶。圖／Balenciga提供

紅毯 設計師 鑽石

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