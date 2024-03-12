走跳世界／小鎮．慢程 南庄深度遊

在忙碌的社會中，現代人往往忘記「慢」所帶來的生活樂趣。有行旅特別規畫「慢程 南庄」小鎮深度之旅，在慢遊中，醞釀出生活的細緻與香醇滋味。

體驗奢華行館

位在苗栗縣的南庄，為全台五座國際認證慢城之一，不單擁有山水風光，還有著多元人文風貌。跟著「慢程 南庄」的腳步，旅人將可慢遊南庄，拜訪陶藝家庭美術館、泰雅染織工藝部落，還能夠在手作見學的體驗中，感受文化交融之美。

格拉斯行館的星空酒吧是看夕陽、觀星賞月的最佳地點。圖／摘自格拉斯行館官網

「格拉斯行館」為苗栗唯一一間加盟全球奢華精品酒店（Small Luxury Hotels）的旅宿，名稱取自南法香水之都Grasse，因此花與香氛也成為格拉斯行館最重要的設計元素。接待大廳設計有整面骨董香水牆，猶如歐洲皇宮般氣派豪華；整座行館以法式古典美學打造而成，尖拱、扶壁、飛卷和花窗，處處細節展現了對歐風工藝的堅持。

格拉斯行館接待大廳，後方香水牆是女主人的骨董收藏。圖／摘自格拉斯行館官網

除了建築設施營造歐風氛圍，格拉斯行館的法式私廚料理，也將帶領旅人透過舌尖感受古典歐洲的韻味。另外館內還有絕美星空酒吧，透過大片落地窗可收攬周圍山川景致。有行旅更是安排獨家包場，讓旅人享受在地特色專屬音樂會，在一片山林綠意中，聆聽樂手以悠揚旋律敘說南庄風華。

享受手作樂趣

陶藝篆刻名師賴唐鴉。圖／摘自賴唐鴉家庭美術館官網

旅程中所安排的手作見學，同樣是「慢程 南庄」的亮點。「賴唐鴉家庭美術館」是陶藝篆刻名師賴唐鴉與妻子唐婆將藝術創作帶回家鄉頭份後，將三合院改造成孕育藝術品與釀製醋飲的工作室，透過就地取材，營造出樸實的空間美學。半日見學工作坊將導覽老厝周邊生態、木工陶藝工作室，還要體驗親釀果醋，享受手作樂趣。

在石壁染織工藝園區，可看到泰雅傳統染織技藝。圖／石壁部落提供

為保存珍貴原住民文化，泰雅媳婦林淑莉向耆老們學習傳統的染織技藝，創立了「石壁染織工藝園區」，成為台灣第一座原住民染織工藝園區。在林淑莉帶領下，旅人們可以認識泰雅染織工藝精髓，包括苧麻抽絲、染製、機杼織布等完整步驟，還要親手DIY，完成專屬於自己的植物染特色作品。

品嘗私廚料理

行程中，還悉心安排在地私廚料理，為味蕾帶來一場南庄獨有的享受。

KAORI Dining將在地食材以現代料理手法重新演繹。圖／摘自KAORI Dining官網

「KAORI Dining料理工作室」，由經歷米其林餐廳歷練的主廚創立，將Fine dining從都會區帶進步調緩慢的小鎮中，以當地食材入菜，創作特色無菜單料理，精緻口感中又蘊含樸實的客家風情。

「合谷山居」由有著美術和設計背景、又喜歡料理的兩個年輕人共同經營，具有絕佳的地理位置與精心布局的空間美學。在蟲鳴鳥叫、潺潺流水聲中，團員將可品味融合當令、在地食材的和風午餐。