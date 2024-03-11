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促台日藝文交流 台新銀贊助台北愛樂管弦樂團赴日演出

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新銀行贊助台北愛樂管弦樂團於3月9日登上日本東京三得利音樂廳（Suntory Hall）進行慈善公演，出席貴賓包括駐日大使謝長廷(左四)、台新銀行金融事業總處執行長林淑真(圖中)、日台交流協會理事長谷崎泰明(右四)、台北愛樂管弦樂團創辦人賴文福(右二)等人出席。圖／台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心提供
台新銀行贊助台北愛樂管弦樂團於3月9日登上日本東京三得利音樂廳（Suntory Hall）進行慈善公演，出席貴賓包括駐日大使謝長廷(左四)、台新銀行金融事業總處執行長林淑真(圖中)、日台交流協會理事長谷崎泰明(右四)、台北愛樂管弦樂團創辦人賴文福(右二)等人出席。圖／台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心提供

長期致力推廣藝術文化的台新銀行，近來再有代表作，台北愛樂管弦樂團上周六赴日本東京三得利音樂廳（Suntory Hall）進行慈善公演，是⽇本古典⾳樂最⾼殿堂三得利⾳樂廳有史以來第一次有來自台灣的樂團登台演出，背後重要推手即為台新銀行，不僅是台新銀贊助藝文活動，同時也是台新銀力促台日藝文交流的重要里程碑。

在台新銀行的全力贊助之下，台北愛樂上周六在三得利音樂廳登場，以《Blessing〜改變世界的音樂》為題進行慈善公演，並以「祈」作為主題，為受日本強震影響的人們祈福，並結合台日一流音樂家的創作與演奏，以及台灣國寶級的「華洲園布袋戲團」跨界共演，帶來磅礡動人的精采演出，令現場逾千位聽眾讚賞不已，可說寫下台日⽂化藝術交流新篇章、增進雙邊友好情誼，台北愛樂管弦樂團也再次成功透過⾳樂外交，讓世界看⾒台灣優秀的軟實⼒。

除了藝術文化層面，台新也積極拓展日本佈局，台新銀行繼2016年率先至日本東京設立分行，因應台積電赴日投資，台日產業、人員交流加深，今年新增設立福岡支行，預計4月23日正式開業，對此台新銀行指出，將提供包括企業放款、企網銀及不動產融資等服務，以專業優質的金融服務，協助台日各面向交流往來，也趁勢掌握日本半導體及高科技產業聚落商機。

台新銀行表示，此次慈善公演，特別請到大阪交響樂團首席小提琴家森下幸路，與台北愛樂管弦樂團同臺演奏日本名作曲家外山雄三作品，更邀請「華洲園布袋戲團」跨界共演由「媽祖傳奇」樂曲，再現台灣重要民俗信仰海神「媽祖」乘風破浪、救人苦難的磅礴與悸動。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，音樂是國際共通的語言，感人的樂曲可以豐富生活與心靈。多年來台新藉由持續參與、支持各式音樂饗宴，為國內、外知名音樂表演者打造演出舞台，讓台灣民眾在自己國家就可一睹國際一流的演出，也讓國際看見臺灣對於音樂的喜愛與支持。林淑真也指出，此次台新很榮幸能擔任主要贊助者，由台新銀行暨東京分行攜手日本台灣交流協會，共同促成台北愛樂管弦樂團與國寶級掌中戲的跨國及跨界演出，並登上有世界最佳音響美譽的東京三得利音樂廳，這除了是台灣藝文界的重要大事，也是台日雙方相當美好的一次交流。

交響樂團 日本台灣交流協會 音樂

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