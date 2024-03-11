芝心圈圈＋臘腸玫瑰花！必勝客「粉愛你花圈比薩」開賣

迎接3月14日白色情人節，「必勝客」限時推出「粉愛你花圈比薩」，除了有浮誇的玫瑰花造型裝飾，另外還搭配多種款式的「示愛字條」，讓情侶、閨密、好友們能夠在白色情人節傳達彼此心意。

即日起新推出的「粉愛你花圈比薩」，由吸睛的「粉紅熔岩芝心圈圈」和「臘腸玫瑰比薩花」組成。在5朵玫瑰花裡面，包覆著美式臘腸，並且灑上滿滿玫瑰風味粉及糖粉，讓玫瑰香氣與臘腸鹹香相互結合，有著甜中帶鹹的巧妙滋味。外圈的粉紅熔岩芝心圈圈，同樣採粉紅色造型，並且內含香濃芝心，兼具創意與食趣。「粉愛你花圈比薩」自即日起限時限量販售7日，單點199元。