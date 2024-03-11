龍虎斑釜飯、龍虎斑湯咖哩！4間「龍虎斑」主題餐上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Suage推出「龍虎班牛奶湯咖哩」，480元。圖／慕里諾提供
Suage推出「龍虎班牛奶湯咖哩」，480元。圖／慕里諾提供

慕里諾國際餐飲集團本季集結旗下的鳥丈爐端燒、Suage北海道湯咖哩、泰迪農園咖哩，以及勝政日式排等多個品牌，以「龍虎斑」為主角，推出「龍虎斑釜飯」、「龍虎斑牛奶湯咖哩」、「龍虎斑蛤蜊白咖哩」等一系列限定料理，讓民眾品嚐龍虎斑細緻肉質之餘，也能享受不同的特色變化。

「鳥丈爐端燒」本次推出蒸、烤、炸三種不同品嚐方式的龍虎斑料理。「龍虎斑釜飯」，使用整塊帶皮的龍虎斑魚肉，同時擁有豐厚膠質與魚皮口感，並且搭配鮭魚卵、魩仔魚、舞菇、栗子等食材，還可淋上烏龍高湯享受雙重吃法，每份420元。同時還有「炭烤龍虎斑串」、「酥炸龍虎斑天婦羅」等品項。

來自日本的「Suage北海道湯咖哩」，首次推出台灣限定版牛奶湯咖哩。以日本直輸來台的原味湯底為基礎，再加上牛奶、切達起士醬調和，同時擁有辛香料的香氣與牛奶醇香。「龍虎斑起士牛奶湯咖哩」即是將厚片龍虎斑與起士牛奶湯底搭配，另有「炙燒牛舌起士牛奶湯咖哩」可選，各為480、460元。

至於「泰迪農園咖哩」推出全新的「燉煮龍虎斑白咖哩」、「燉煮舒康雞腿肉白咖哩」等新品；「勝政日式豬排」則推出「酥炸龍虎斑套餐」、「龍虎斑腰內豬排套餐」等主題餐點。同時業者也表示，Suage北海道湯咖哩、泰迪農園咖哩使用日本或西班牙進口食材，此次蘇丹紅咖哩粉事件並不受影響，消費者可以安心享用。

泰迪農園咖哩推出全新的「燉煮龍虎斑白咖哩」、「燉煮舒康雞腿肉白咖哩」等新品。圖／慕里諾提供
泰迪農園咖哩推出全新的「燉煮龍虎斑白咖哩」、「燉煮舒康雞腿肉白咖哩」等新品。圖／慕里諾提供
勝政豬排推出「酥炸龍虎斑套餐」、「龍虎斑腰內豬排套餐」等主題餐點。圖／慕里諾提供
勝政豬排推出「酥炸龍虎斑套餐」、「龍虎斑腰內豬排套餐」等主題餐點。圖／慕里諾提供
鳥丈爐端燒提供「龍虎斑釜飯」、「炭烤龍虎斑串」、「酥炸龍虎斑天婦羅」等品項。圖／慕里諾提供
鳥丈爐端燒提供「龍虎斑釜飯」、「炭烤龍虎斑串」、「酥炸龍虎斑天婦羅」等品項。圖／慕里諾提供

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