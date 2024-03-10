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漢堡王「華堡餐」現省90元 必勝客起司咔滋餅現折50元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王針對華堡特餐推出限時優惠，現省30～90元。圖／漢堡王提供
漢堡王針對華堡特餐推出限時優惠，現省30～90元。圖／漢堡王提供

喜歡華堡或是起司嗎？「漢堡王」即日起推出「華堡套餐」限時優惠，每份179元起，現省30～90元不等。「必勝客」則是推出2款全新口味的「起司咔滋餅」，3月25日前，還可享單點現省50元的平日優惠，讓消費者輕鬆開吃。

強調份量感十足的「華堡」，一直都是漢堡王的當家明星商品。即日起至4月15日期間，漢堡王推出華堡套餐優惠活動。「單層華堡餐」原價179元，優惠價149元；「雙層華堡餐」原價239元，特價179元，現省60元；「三層華堡餐」原價299元，特價209元，現省90元，讓民眾能夠以更親民的價格，限時享受華堡的魅力。

「必勝客」過去曾經推出「超級總匯」、「鐵板牛柳」等口味的起司咔滋餅。本次再新推出2款新口味。「墨西哥辣腸」選用德國香腸、煙燻培根片，再搭配莫札瑞拉起司、墨西哥辣椒，有著辛香開胃的滋味；「明太子四重起司」則抹上名太子醬，還有莫札瑞拉起司、珍珠起司、芝心起司與帕瑪森起司等4種起司，以及夾入薯金幣，帶來充沛奶香與鹹香。

新口味的起司咔滋餅每份2片，單點售價149元；搭配可樂、指定副食，套餐價174元起。3月25日前平日外帶，則可享單點優惠價99元，4種口味均可選擇。

必勝客推出全新口味「墨西哥辣腸」起司咔滋餅。圖／必勝客提供
必勝客推出全新口味「墨西哥辣腸」起司咔滋餅。圖／必勝客提供
必勝客推出「明太子四重起司」起司咔滋餅。圖／必勝客提供
必勝客推出「明太子四重起司」起司咔滋餅。圖／必勝客提供

必勝客 漢堡王 起司

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