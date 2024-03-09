3/8「誠品畫廊北京」在798藝術區開幕　吳旻潔：希望給台灣藝術家更大的舞台去面對世界

明媚三月天，燦爛的陽光驅走若干春日寒氣，北京798藝術區的一棟兩層紅磚樓裡傳來悠揚的大提琴現場演奏樂聲，誠品集團吳旻潔董事長與誠品畫廊總監趙琍站在門口歡迎各方賓客，籌備五年的「誠品畫廊北京」終於正式開幕。798藝術區代表姜楠總經理、北京知名畫家劉曉東、喻紅、雕塑家展望、台灣知名畫家莊普、蘇旺伸、吳東龍、收藏家姚謙、呂宏裕…..等數十位兩岸藝術圈菁英匯聚一堂，一同誠心慶賀這得之不易的開幕成果。

為了讓北京當地理解「誠品畫廊」的定位與底氣，開幕起至九月一連三檔、三個世代藝術家組成「鑠：誠品畫廊35週年收藏展」，第一檔展出的藝術家出生於1910至1950年代，他們當中或曾經歷戰亂，困頓中仍孜孜於藝術人文。如：王攀元、熊秉明、夏陽、顧福生、袁旃、刁德謙、莊普、司徒強…等人的近百件作品。這是誠品畫廊首度跨出台灣設立的新空間，除了持續支持具有前瞻眼光和毅力的藝術家，也將作為「致敬現代，走向當代」的嶄新藝術交流場域。

第一檔展出的藝術家出生於1910至1950年代，他們當中或曾經歷戰亂，困頓中仍孜孜於藝術人文。圖／誠品提供 誠品畫廊首度跨出台灣設立的新空間，除了持續支持具有前瞻眼光和毅力的藝術家，也將作為「致敬現代，走向當代」的嶄新藝術交流場域。圖／誠品提供

● 吳旻潔：希望給台灣藝術家更大的舞台，協助他們面對世界

誠品董事長吳旻潔致詞時回憶自己從小生長在被藝術作品包圍的環境裡。2017年父親過世後，畫廊的下一步是個大哉問，她自己也沒有自信能做好畫廊，「我也曾經想過是不是應該在風華絕代的時候結束它」。

誠品董事長吳旻潔表示，這次開幕的三檔歷年收藏展，「從這個地方開始持續往前走，我覺得我們可以走得永無止盡」。圖／誠品提供

2019年3月她和畫廊總監趙琍和劉小東在香港碰面，在研究劉小東作品時，感動之餘、她突然發現如何去理解藝術，也對經營畫廊產生信心。餐敘時她問對方如果誠品畫廊到大陸發展的看法，劉小東說「非常好啊」，而且直接建議就到北京的798。

誠品畫廊北京店分三個檔期展出「誠品畫廊35週年收藏展」。圖／誠品提供

大家說她現在勇敢入市，其實是2019年就開始籌備。「與其說接近市場，我真正心裡面想望是想要更接近北京藝術家，也希望我們的真心誠意能夠被這裡的藝術家所體會，相信以誠品的經驗和眼光，應該有機會經營。銷售不是來北京的優先，而是自然的結果。即使最壞的狀況，我們也有能力負擔這樣一個畫廊」。更重要的是，「對於很多台灣的藝術家來說，它是一個更大的舞台，可以協助他們面對更大的世界」。

誠品畫廊北京店分三個檔期展出「誠品畫廊35週年收藏展」。圖／誠品提供

關於這次開幕的三檔歷年收藏展，雖然在台灣已經有三十五年，但在北京「我們是初來乍到的新鮮人，要先好好說明我們是誰，我們從哪裡來，過去這些年，我們所思所想所經營的藝術家們的作品」。「從這個地方開始持續往前走，我覺得我們可以走得永無止盡」。

第一檔展出的藝術家出生於1910至1950年代，他們當中或曾經歷戰亂，困頓中仍孜孜於藝術人文。圖／誠品提供 誠品畫廊北京店分三個檔期展出「誠品畫廊35週年收藏展」。圖／誠品提供

● 趙琍：為什麼不是現在

「過程千難萬難，但一切都過去了，這個門打開了，然後美好的事情都要進來了」，誠品畫廊實際的操盤者、總監趙琍說，這幾天走過園區她都覺得好幸福。她一直被問為什麼是北京？為什麼是現在？「北京一直是我最喜歡的城市。我2002年第一次來798，就覺得這樣的空間跟我們現代主義的作品是非常相合。就開始做夢」。現任董事長吳旻潔「她1000%信賴我」，至於時間點「為什麼不是現在呢？對於準備好的團隊，現在就是最好時候」。

誠品畫廊執行總監趙琍。圖／誠品提供

「我認識的這些藝術家，他們影響了我對生命跟生活的價值。工作快要四十年，我遇到兩個很好的老闆，吳先生（吳清友）跟吳小姐（吳旻潔），他們都讓我為所欲為，胡作非為，然後我對藝術家也是一樣，大家都打成一片。然後工作跟生活都混在一起，雖然一輩子只做一件事，我覺得我是很幸福的」，趙琍感慨萬千、泫然又開心地面對誠品北京的開幕。

● 劉小東：我是誠品人，請支持誠品

中國當代寫實主義代表畫家劉小東說，他是2002年變成誠品人、2003年入駐798，「等於見證兩個老東家的連心」，兩個老東家有個共通特點就是都很正派，從企業文化到每個員工的「人品」都很一致，有種「管好自己領域的獻身精神」。他經歷過吳清友的年代到現在，「今天誠品把這個文化帶到798，我們也會通過他們一系列的展覽，體會到他們的美好，請諸位支持他們」。剴切的致詞相當令人動容。

藝術家劉小東。記者錢欽青／攝影

接受專訪時，劉小東分享籌備過程，「798非常支持、非常歡迎他們來，過程中沒有遇到任何困難。因為是誠品，所以大陸也知道是最好的品牌」，據了解疫情期間，雖然暫時中斷洽談，但798一直為誠品保留這塊場地。

為何建議誠品選在798？「因為798是比較成熟的藝術區域，有很多畫廊同行，也能形成競爭，然後也有美術館級別的展區。還有北京的藝術家是最豐富的、最複雜的，各個城市的藝術家都到這裡，人才比較豐富」。

誠品畫廊北京工作團隊合影。圖／誠品提供

「今天終於成了」他欣慰地笑著說。「我覺得這個空間對於誠品也是很合適的，因為誠品的文化一直是很很素樸的，也不會為了去掙多少錢、去跟誰撕破臉。而且這個空間適合做個展，定位非常準確。」

● 藝術家與收藏家的心聲

畫家莊普：我們從小就一直逛誠品，很希望在誠品能夠有一個展覽。未來也希望能來這邊展出。這裡真的是全世界少有的漂亮建築。

藝術家莊普。記者錢欽青／攝影

雕塑家展望：798是北京最好的藝術機構，誠品能在這裡開始、非常好。但重點是要「堅持到底」，期許誠品繼續堅持下去。

雕塑家展望。記者錢欽青／攝影

畫家吳東龍：在這樣的完整跟精緻的空間，這個展覽能夠有眾多重要華人藝術家的一個切面與重新定義，非常令人開心。

畫家吳東龍。記者錢欽青／攝影

畫家桑拿大可：很希望未來能來這裡開個展。

畫家桑拿大可。記者錢欽青／攝影

畫家蘇旺伸：祝福誠品蒸蒸日上、生意興隆，才可以讓台灣畫家生活更好。

藝術家蘇旺伸。記者錢欽青／攝影

策展人林昆穎：誠品一直以來收藏這三十五年累積的作品，現在又有機會陸續的把台灣的作品依照不同主題、不同象限去鋪陳在這邊。這種準備長久經營的穩定心態也讓人佩服。

策展人林昆穎。記者錢欽青／攝影

收藏家姚謙：這裡的空間感有吳清友的品味。誠品到北京呈現的是對藝術的一種美學態度，據此找到認同的藝術家。

知名作詞人兼收藏家姚謙。記者錢欽青／攝影

收藏家呂宏裕：可以讓兩地的藝術家互相交流，順便介紹台灣現在很優秀的老中青藝術家給中國，這樣的機會是之前沒有的。

收藏家呂宏裕。記者錢欽青／攝影