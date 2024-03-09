快訊

教保員薪資老遭苛扣？教團喊話：3規定補齊會更好

確定漲了！機車定檢費近30年首度調漲 環境部：空汙基金支應、不影響車主

女遊日拿護照蓋紀念章！網轟「錯誤示範」7情況要快換新 嚴重恐被遣返

賞花、追螢光 壽星優惠大！6家星飯店春遊專案懶人包

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
「2024臺北玫瑰展」於臺北玫瑰園嬌豔登場。圖/晶華酒店提供
「2024臺北玫瑰展」於臺北玫瑰園嬌豔登場。圖/晶華酒店提供

春來了，花花世界再度帶來美麗新希望。各大星級飯店也從3月起陸續推出春之專案，或賞螢、或觀花，或是將美好春色收納入餐盤之中，甚至延伸進客房，這場春之旅行正快樂萌芽。

「2024臺北玫瑰展」即日起至3月31日於臺北花博公園新生園區登場，展示來自世界各地超過800種珍貴玫瑰。台北晶華酒店也推出「玫好年華」住房專案，房客可搭乘臺北雙層觀光巴士前往花博園區，客房內則準備了由南投鹿谷凍頂烏龍搭配有機大花玫瑰泡製而成的「玫瑰凍頂烏龍香檳茶」。專案兩人成行含早餐、限量加贈「花卉造型手工擴香石/香皂組」，每房9,900元起，官網訂房加購高鐵再享7折起優惠。此外，也可透過「晶華美食到你家」線上點餐平台訂購「Regent’s Garden 晶華花園午茶饗宴」，享受花伴野餐的美好氛圍。

坐落南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，則將花色帶進客房。酒店攜手Elite Concept一禮莊園跨界設計客房，以Pantone 2024代表色「柔和桃」為靈感，將房間打造以永生花花藝圍繞的「唯美花藝植感房」，每日限量1間，專案包含早餐、大廳酒吧2杯植感特調「茶花姑娘」，以及「春饗浪漫髮品花禮組」，即日起至12月30日、每房6,999元。

春天也是螢光、鳥群出沒的季節，花蓮「大農大富平地森林園區」每年3至4月舉辦賞螢季，理想大地配合推出春季賞螢專案，飯店專車接送，雙人一泊二食住宿優惠8,720元起。飯店內附設的自然生態公園「豐之谷｣，則可聆聽大自然各種美妙的聲音，以中央山脈地下湧泉復育萬坪綠地，此處也是賞螢美地。加碼優惠，凡身分證字號最後一碼有1、7、3的房客預訂專案，「應許運河遊艇導覽」可享不限次數搭乘。

春暖花開的3月天，也適合養生。台南大員皇冠假日酒店彩豐樓即日起至4月30日，推出穿出「花」時尚，消費滿3,333元送美食活動，同桌至少1人穿有「花」的服飾，就送「蜜椒德國豬手」。主廚袁東海也重新演繹4道港式經典煲湯，每鍋450元，可享受春季的滋補滋味。

高雄萬豪酒店11樓的京樂日本料理餐廳則推出期間限定櫻花宴，並攜手日本武之井酒造於3月29日晚間打造「櫻花餐酒饗宴」，席間可品嘗當季肥美櫻鯛、頂級熊本黑樺牛、龍蝦炊飯與櫻花真丈等7道的豐盛會席料理，搭配5款風韻不同的花酵母清酒，讓味蕾邂逅春日的第一抹清香。每套4,000元加10%服務費，即日起開放預約。【警語：飲酒過量，有害健康】

春季享優惠，嘉義天成文旅—繪日之丘看好慶生聚會商機，即日起至12月29日推出「壽星禮遇」住宿優惠，當月壽星入住享優惠價2,400元起，免費再升等至溫馨家庭四人房，含早餐、加贈生日好禮代言人嘟比布偶，當日壽星入住再送嘟比馬克杯。

六福萬怡打造的夢幻客房。圖/六福萬怡提供
六福萬怡打造的夢幻客房。圖/六福萬怡提供
凡身分證字號最後碼為1、7、3的房客預訂專案，「應許運河遊艇導覽」可享不限次數搭乘。圖/理想大地提供
凡身分證字號最後碼為1、7、3的房客預訂專案，「應許運河遊艇導覽」可享不限次數搭乘。圖/理想大地提供
台南大員皇冠假日酒店彩豐樓推出多款港式經典煲湯。圖/台南大員皇冠假日酒店提供
台南大員皇冠假日酒店彩豐樓推出多款港式經典煲湯。圖/台南大員皇冠假日酒店提供
高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳為迎接日本櫻花季，於3月14日至5月5日打造「櫻花祭套餐」。圖/高雄萬豪提供
高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳為迎接日本櫻花季，於3月14日至5月5日打造「櫻花祭套餐」。圖/高雄萬豪提供
Regent’s Garden晶華花園午茶饗宴。圖/晶華酒店提供
Regent’s Garden晶華花園午茶饗宴。圖/晶華酒店提供
春季是螢火蟲出沒的季節。圖/花蓮林管處提供
春季是螢火蟲出沒的季節。圖/花蓮林管處提供
天成文旅—繪日之丘推出「壽星禮遇」住宿優惠。圖/天成文旅提供
天成文旅—繪日之丘推出「壽星禮遇」住宿優惠。圖/天成文旅提供

住宿 房客 櫻花 賞螢 酒店 飯店

延伸閱讀

百噸以下碳交易免收手續費？ 環境部研擬修正

華南銀行推出「美利30企業美元定存」專案 享年息5.28%優利

玫瑰花展主持人喊「誰單身」？蔣萬安一度起身被制止 妙回1句逗笑賓客

3～5月壽星折1200元！王品「旬嚐」春季新菜上桌

相關新聞

Acer狂推9款AI筆電 一鍵啟動AI功能 上市免費升級1TB SSD

抓緊AI PC趨勢，宏碁宣布推出全新AI筆電系列，包括Swift Go 16、Swift Go 14，同樣擁有鋁製時尚輕...

更新了嗎？iPhone 15充電循環悄翻倍 iOS 17.4助你解決電池健康焦慮

iOS 17.4更新了沒？最新版本除了新增多款表情符號、加入了Apple Podcast逐字稿等實用功能外，更針對容易讓...

手搖3月限定！TEA TOP粉嫩櫻花系、七盞茶限定日買1送1

初春來到粉嫩櫻花季，手搖飲也有新滋味。TEA TOP第一味期間限定推出新品「櫻紅粉粿靚奶茶」，外型甜美吸睛度爆表；先喝道...

住一晚免3千！盤點5大港、澳「全新輕奢飯店」

每晚免3千，就能住進港、澳全新登場的星級飯店！不僅有巨型落地窗坐擁270度海景，還可步行2分鐘至香港海洋公園水上樂園，計...

賞花、追螢光 壽星優惠大！6家星飯店春遊專案懶人包

春來了，花花世界再度帶來美麗新希望。各大星級飯店也從3月起陸續推出春之專案，或賞螢、或觀花，或是將美好春色收納入餐盤之中...

春季限定黃金花海！網議7大「風鈴木」景點排行出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「風鈴木景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議七大風鈴木景點排行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。