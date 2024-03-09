賞花、追螢光 壽星優惠大！6家星飯店春遊專案懶人包

春來了，花花世界再度帶來美麗新希望。各大星級飯店也從3月起陸續推出春之專案，或賞螢、或觀花，或是將美好春色收納入餐盤之中，甚至延伸進客房，這場春之旅行正快樂萌芽。

「2024臺北玫瑰展」即日起至3月31日於臺北花博公園新生園區登場，展示來自世界各地超過800種珍貴玫瑰。台北晶華酒店也推出「玫好年華」住房專案，房客可搭乘臺北雙層觀光巴士前往花博園區，客房內則準備了由南投鹿谷凍頂烏龍搭配有機大花玫瑰泡製而成的「玫瑰凍頂烏龍香檳茶」。專案兩人成行含早餐、限量加贈「花卉造型手工擴香石/香皂組」，每房9,900元起，官網訂房加購高鐵再享7折起優惠。此外，也可透過「晶華美食到你家」線上點餐平台訂購「Regent’s Garden 晶華花園午茶饗宴」，享受花伴野餐的美好氛圍。

坐落南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，則將花色帶進客房。酒店攜手Elite Concept一禮莊園跨界設計客房，以Pantone 2024代表色「柔和桃」為靈感，將房間打造以永生花花藝圍繞的「唯美花藝植感房」，每日限量1間，專案包含早餐、大廳酒吧2杯植感特調「茶花姑娘」，以及「春饗浪漫髮品花禮組」，即日起至12月30日、每房6,999元。

春天也是螢光、鳥群出沒的季節，花蓮「大農大富平地森林園區」每年3至4月舉辦賞螢季，理想大地配合推出春季賞螢專案，飯店專車接送，雙人一泊二食住宿優惠8,720元起。飯店內附設的自然生態公園「豐之谷｣，則可聆聽大自然各種美妙的聲音，以中央山脈地下湧泉復育萬坪綠地，此處也是賞螢美地。加碼優惠，凡身分證字號最後一碼有1、7、3的房客預訂專案，「應許運河遊艇導覽」可享不限次數搭乘。

春暖花開的3月天，也適合養生。台南大員皇冠假日酒店彩豐樓即日起至4月30日，推出穿出「花」時尚，消費滿3,333元送美食活動，同桌至少1人穿有「花」的服飾，就送「蜜椒德國豬手」。主廚袁東海也重新演繹4道港式經典煲湯，每鍋450元，可享受春季的滋補滋味。

高雄萬豪酒店11樓的京樂日本料理餐廳則推出期間限定櫻花宴，並攜手日本武之井酒造於3月29日晚間打造「櫻花餐酒饗宴」，席間可品嘗當季肥美櫻鯛、頂級熊本黑樺牛、龍蝦炊飯與櫻花真丈等7道的豐盛會席料理，搭配5款風韻不同的花酵母清酒，讓味蕾邂逅春日的第一抹清香。每套4,000元加10%服務費，即日起開放預約。【警語：飲酒過量，有害健康】

春季享優惠，嘉義天成文旅—繪日之丘看好慶生聚會商機，即日起至12月29日推出「壽星禮遇」住宿優惠，當月壽星入住享優惠價2,400元起，免費再升等至溫馨家庭四人房，含早餐、加贈生日好禮代言人嘟比布偶，當日壽星入住再送嘟比馬克杯。