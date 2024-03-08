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7-ELEVEN星級饗宴×晶華酒店初春全新菜單！「紅酒牛肉丸焗飯、海鮮奶油貝殼麵」再創美味

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「星級饗宴」與台北晶華酒店主廚團隊再次聯手，以西式料理為主軸，即日起正式推出兩款西式餐點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」與台北晶華酒店主廚團隊再次聯手，以西式料理為主軸，即日起正式推出兩款西式餐點。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「星級饗宴」持續架構新鮮美味的西式料理廚房，自即日起與台北晶華酒店聯名推出由星級主廚團隊監製的精湛西式餐點新品「紅酒牛肉丸焗飯」、「海鮮奶油貝殼麵」，用料豐富、口味層次感彷彿餐廳現做的職人料理。

7-ELEVEN與晶華國際酒店集團深度合作，近年與台北晶華酒店、台南晶英酒店星級主廚跨界聯名，將旗下餐廳別具特色的料理開發為超商精品級鮮食，讓消費者隨時到超商就能享受到國際星級飯店監製的美味佳餚，每回推出新品話題熱度十足，受到消費者喜愛和回購。

本次7-ELEVEN「星級饗宴」與台北晶華酒店主廚團隊再次聯手，以西式料理為主軸，即日起推出兩款西式餐點，其中「海鮮奶油貝殼麵」使用整顆羅馬蕃茄及進口鮮奶油、螃蟹蘸醬燉煮成濃郁香甜的奶油粉紅醬，佐以扇貝、蝦仁等食材，馥郁奶香挾帶海鮮鮮美滋味，貝殼麵體像是湯匙般包裹著醬汁，售價139元；「紅酒牛肉丸焗飯」牛肉丸多汁彈牙口感，與晶華酒店主廚秘製紅酒多蜜醬汁完美結合，並特別引進日本進口最新焗烤機型，將每份餐點鋪上摩佐起司跟切達雙起司高溫焗烤至金黃色澤、香濃起司牽絲，更以獨特冷卻技術保鮮，讓奶油鹽麴飯維持Q彈可口，包裹濃厚醬汁和起司，帶來義式經典鹹香風味，售價129元。

7-ELEVEN「星級饗宴」新推出「晶華－海鮮奶油貝殼麵」，售價139元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」新推出「晶華－海鮮奶油貝殼麵」，售價139元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」新推出「晶華－紅酒牛肉丸焗飯」，售價129元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」新推出「晶華－紅酒牛肉丸焗飯」，售價129元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」持續架構新鮮美味的西式料理廚房，自即日起與台北晶華酒店聯名推出由星級主廚團隊監製的兩款精湛西式餐點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「星級饗宴」持續架構新鮮美味的西式料理廚房，自即日起與台北晶華酒店聯名推出由星級主廚團隊監製的兩款精湛西式餐點。圖／7-ELEVEN提供

晶英酒店 紅酒 起司

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