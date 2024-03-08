裘德洛之女Iris Law入鏡！Burberry「經典之作」倡永續

經典的設計，總能隨時代變化、推陳出新，並展現不隨時光消退更顯層次的魅力。Burberry推出全新「經典之作」系列，以品牌經典的格紋元素、戰馬騎士（EKD）設計為主軸，並邀請星二代、裘德洛之女Iris Law入鏡拍攝。

出生於2000年10月25日、天蠍座的Iris Law，除本身就帶有與Burberry相同的英倫血脈，金色秀髮、綠色雙瞳與出眾氣質，完美傳承到老爸裘德洛（Jude Law）的星光氣韻，近年已逐漸成為紅毯、時尚的快紅新生代。

只見一系列形象視覺中時而聚焦在Iris Law的上半身、展露出Burberry經典格紋與Iris Law的自信神情，Iris Law不時則斜躺在白色床單上，隨性、不拘小節，也帶出該系列回歸生活的日常面向。全系列設計是以斜向格紋並搭配沙色與地衣色，連帽外套、經典長風衣、T恤、短褲、背心等衣櫃中的必備單品紛紛出爐，其中將格紋與地衣色結合的更有一雙BOX運動鞋，將成為男女無分的實搭單品。

同時本系列再帶有永續概念，隸屬於「ReBurberry」計畫，「經典之作」系列商品強調「使用經認證且來源可靠的原料」、「減少品牌對環境的影響」與「創新」三項訴求，加上零塑料產品包裝，以展現品牌對環保及循環利用的責任與承諾，該系列即日起已於Burberry專門店與官方網站Burberry.com，線上線下、同步販售。