小樂沐在舌尖上演繹明媚春光  全新彈性季節套餐登場

由擁有「亞洲最佳女主廚」美譽的陳嵐舒於2020年12月創立的小樂沐，2024年首度以全新形式，推出嶄新彈性春季套餐。季節套餐除固定供應開胃小點、麵包、湯品、甜品、餐後咖啡或茶外，消費者可以根據當下需求與不同預算，自由選擇「主餐1道（每套1,580元，平日午間限定）」、「前菜1道＋主餐1道（每套1,980元）」、「前菜2道＋主餐1道（每套2,380元）」或者「前菜2道＋主餐2道（每套2,780元）」，提供更彈性而多元的用餐方式。

小樂沐主廚方柏儼（Raymond Fang）表示，歷經疫情洗禮，小樂沐團隊在疫後重新檢視創始初衷，「小樂沐的定位是當代法式餐酒館料理（Bistronomy），因此我們希望透過全新的彈性季節套餐，讓前來的老朋友和新朋友們，能夠在輕鬆無負擔的心情下，自在地用餐，讓小樂沐成為大家可以開開心心常常來吃飯的地方。」

在全新春季套餐中，方柏儼以傳統菜色為底蘊，悉心梳理菜品調性，跳躍思考煎、煮、炒、炸、蒸、烤6種烹調手法，在前菜與主餐各別提供4種選擇，讓顧客們自由「選配」，貼近你我對於用餐體驗的想望，打造生活感十足的精緻小餐館。在餐酒搭部分，也提供2杯（950元）、3杯（1,150元）、5杯（1,850元）不同選項。

開胃小點「番茄、絲綢乳酪、櫛瓜」以卡布里沙拉（Caprese salad）為概念，收攏紅、白、綠三色，柔軟的食感之中帶有櫛瓜鮮脆、羅勒香氣，再以巴薩米克醋描繪輪廓，為接下來的菜餚拉開序幕。

前菜有「紅魽、大蔥、西班牙臘腸」、「竹筍、蕪菁、伊比利火腿」、「法式經典肉派」、「生蠔、魚子醬、花椰菜」4個選項。

「紅魽、大蔥、西班牙臘腸」以柑橘調領航風味，搭配薄切紅魽魚與炙燒過後的「豐原大蔥」，再取西班牙臘腸（Chorizo）的辣度，相互搭襯風味。侍酒師趙晁偉（Jack）特別挑選「關谷釀造 208 純米吟釀生原酒」搭配這道菜，取其香氣平衡、卻不失辛口的爽感酒款，在以酸香打開味蕾之際，同時保留大蔥香甜的風采。

「竹筍、蕪菁、伊比利火腿」將正值產季的烏殻綠竹筍切塊，並將筍殼與蔬菜、白酒、橄欖油一起煨煮，正是南法普羅旺斯經典醬汁，將春筍與輕覆在上方的伊比利火腿與薄脆法國麵包一起入口，帶出更多口感層次。

主餐有「牛菲力、胡蘿蔔、龍蒿」、「羊脊排、春季蔬菜、黑胡椒醬汁」、「鯛魚、白蘆筍、春菊」、「龍蝦、毛豆、薄荷」4種選擇。