快訊

兩岸路線國民黨若學民進黨 蕭旭岑：就像山寨機對上iPhone

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小樂沐在舌尖上演繹明媚春光  全新彈性季節套餐登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
主餐「牛菲力、胡蘿蔔、龍蒿」。圖／小樂沐提供
主餐「牛菲力、胡蘿蔔、龍蒿」。圖／小樂沐提供

由擁有「亞洲最佳女主廚」美譽的陳嵐舒於2020年12月創立的小樂沐，2024年首度以全新形式，推出嶄新彈性春季套餐。季節套餐除固定供應開胃小點、麵包、湯品、甜品、餐後咖啡或茶外，消費者可以根據當下需求與不同預算，自由選擇「主餐1道（每套1,580元，平日午間限定）」、「前菜1道＋主餐1道（每套1,980元）」、「前菜2道＋主餐1道（每套2,380元）」或者「前菜2道＋主餐2道（每套2,780元）」，提供更彈性而多元的用餐方式。

小樂沐主廚方柏儼（Raymond Fang）表示，歷經疫情洗禮，小樂沐團隊在疫後重新檢視創始初衷，「小樂沐的定位是當代法式餐酒館料理（Bistronomy），因此我們希望透過全新的彈性季節套餐，讓前來的老朋友和新朋友們，能夠在輕鬆無負擔的心情下，自在地用餐，讓小樂沐成為大家可以開開心心常常來吃飯的地方。」

在全新春季套餐中，方柏儼以傳統菜色為底蘊，悉心梳理菜品調性，跳躍思考煎、煮、炒、炸、蒸、烤6種烹調手法，在前菜與主餐各別提供4種選擇，讓顧客們自由「選配」，貼近你我對於用餐體驗的想望，打造生活感十足的精緻小餐館。在餐酒搭部分，也提供2杯（950元）、3杯（1,150元）、5杯（1,850元）不同選項。

開胃小點「番茄、絲綢乳酪、櫛瓜」以卡布里沙拉（Caprese salad）為概念，收攏紅、白、綠三色，柔軟的食感之中帶有櫛瓜鮮脆、羅勒香氣，再以巴薩米克醋描繪輪廓，為接下來的菜餚拉開序幕。

前菜有「紅魽、大蔥、西班牙臘腸」、「竹筍、蕪菁、伊比利火腿」、「法式經典肉派」、「生蠔、魚子醬、花椰菜」4個選項。

「紅魽、大蔥、西班牙臘腸」以柑橘調領航風味，搭配薄切紅魽魚與炙燒過後的「豐原大蔥」，再取西班牙臘腸（Chorizo）的辣度，相互搭襯風味。侍酒師趙晁偉（Jack）特別挑選「關谷釀造 208 純米吟釀生原酒」搭配這道菜，取其香氣平衡、卻不失辛口的爽感酒款，在以酸香打開味蕾之際，同時保留大蔥香甜的風采。

「竹筍、蕪菁、伊比利火腿」將正值產季的烏殻綠竹筍切塊，並將筍殼與蔬菜、白酒、橄欖油一起煨煮，正是南法普羅旺斯經典醬汁，將春筍與輕覆在上方的伊比利火腿與薄脆法國麵包一起入口，帶出更多口感層次。

主餐有「牛菲力、胡蘿蔔、龍蒿」、「羊脊排、春季蔬菜、黑胡椒醬汁」、「鯛魚、白蘆筍、春菊」、「龍蝦、毛豆、薄荷」4種選擇。

「牛菲力、胡蘿蔔、龍蒿」主廚改寫搭佐牛肉最常見的經典醬汁Béarnaise，特意將龍蒿打碎拌入其中，青翠欲滴，與一旁的雙色胡蘿蔔形成對比。一口鮮脆、一口肉嫩，再沾著一抹經典醬汁，在清新與濃郁間不斷往返，令人欲罷不能。

小樂沐主廚方柏儼本季以傳統菜色為底蘊，悉心梳理菜品調性。圖／小樂沐提供
小樂沐主廚方柏儼本季以傳統菜色為底蘊，悉心梳理菜品調性。圖／小樂沐提供
前菜「竹筍、蕪菁、伊比利火腿」。圖／小樂沐提供
前菜「竹筍、蕪菁、伊比利火腿」。圖／小樂沐提供
前菜「紅魽、大蔥、西班牙臘腸」，搭配「關谷釀造 208 純米吟釀生原酒」。圖／小樂沐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
前菜「紅魽、大蔥、西班牙臘腸」，搭配「關谷釀造 208 純米吟釀生原酒」。圖／小樂沐提供 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
開胃小點「番茄、絲綢乳酪、櫛瓜」。圖／小樂沐提供
開胃小點「番茄、絲綢乳酪、櫛瓜」。圖／小樂沐提供
小樂沐套餐中的麵包。圖／小樂沐提供
小樂沐套餐中的麵包。圖／小樂沐提供
甜點「米布丁、草莓、香草莢」。圖／小樂沐提供
甜點「米布丁、草莓、香草莢」。圖／小樂沐提供
前菜「生蠔、魚子醬、花椰菜」。圖／小樂沐提供
前菜「生蠔、魚子醬、花椰菜」。圖／小樂沐提供

套餐 樂沐 西班牙

延伸閱讀

國泰航空再度攜手都爹利會館　推出全新米其林飛機餐

雲林東勢親子拔蘿蔔樂趣 吸引逾1萬5000人

為拔胡蘿蔔 雲林偏鄉竟吸引1萬5千人湧入

影／Tesla特斯拉Cybertruck竟是手指殺手？先用香腸與蘿蔔試試！

相關新聞

小樂沐在舌尖上演繹明媚春光  全新彈性季節套餐登場

由擁有「亞洲最佳女主廚」美譽的陳嵐舒於2020年12月創立的小樂沐，2024年首度以全新形式，推出嶄新彈性春季套餐。季節...

開業近20年！礁溪老爺酒店4月7日起封館整修 擬6月重新開幕

礁溪老爺酒店今天表示，為提供消費者更好的服務，4月7日起將暫時封館2個月整修換新裝，預計最快6月初重新開幕迎賓

She said yes！全台10大手作金工教室 親手做戒指、飾品當情人節禮物

下週就是白色情人節了，如果還沒想到要怎麼和伴侶一同慶祝佳節的話，不妨到金工教室體驗從零開打造出一份情侶對飾的樂趣吧...

百貨首發新櫃報到 春季新鮮貨逛起來

百貨於上下半年均有一次大改裝，帶來消費者最期待的新櫃訊息，此時，正式百貨春季新櫃報到季節，也為春日穿搭帶來更多選擇與提案...

犀牛盾打造首款100%循環再生手機殼 指定門市回收舊殼送百元獎勵金

據統計，近5年全球每年售出超過10億支手機，以每支手機對應至少1組保護殼，更換週期3.5年計算，每年至少將有3,500萬...

鳳小岳、劉品言站台法國愛牌A.P.C.登台 現場尬起法文

以優質簡約設計風靡全球的法國時尚品牌A.P.C.，由惇聚國際引進台灣，並於SOGO復興館BR4開設全台首家形象店。今（3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。