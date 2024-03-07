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百貨首發新櫃報到 春季新鮮貨逛起來

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越春季將有超過200家全新品牌登場，當中超過100家首發新櫃，為購物帶來更多樂趣。圖／新光三越提供
新光三越春季將有超過200家全新品牌登場，當中超過100家首發新櫃，為購物帶來更多樂趣。圖／新光三越提供

百貨於上下半年均有一次大改裝，帶來消費者最期待的新櫃訊息，此時，正式百貨春季新櫃報到季節，也為春日穿搭帶來更多選擇與提案。

新光三越春季將有超過200家全新品牌登場，當中超過100家首發新櫃。當中包括：輕鬆滿足日常穿搭的新珠寶品牌JeVEILLE，全台獨家進駐台北信義新天地A4、韓國潮流墨鏡品牌BLUE ELEPHANT進駐台北信義新天地A11，台北南西店新櫃則有韓國第一大飾品配件專門店N.CAT，以及超過300年歷史的法國皇室御用香氛蠟燭品牌TRUDON將於3月14日開幕。

新光三越台中中港店一口氣迎接三大中部獨家品牌：法國奢華香氛Kilian Paris、法國新生代話題潮牌Maison Kitsuné以及北歐簡約戶外指南ROCK LAND。另外，法國頂級天然有機清潔品牌BRIOCHIN碧歐馨進駐台北信義新天地A8、美型行李箱Doris朵莉絲行李箱進駐台南新天地）、刺激小朋友五感體驗的GAGA monster史萊姆怪獸星球進駐台北南西店，於3月8日開幕。

統一時代百貨台北店春季改裝近30個櫃位，規模更勝往年，整體改裝幅度大幅增加3成，包括美型運動服PrettyAim、輕婚紗品牌Caspia LiLi、borsalini、雙全生活館、格蕾寢飾、乳油木之家，以及甜品美食B.Lattice、Solema等品牌之外，還有QUEEN SHOP 3月16日全新開幕，繼FILA改裝新開幕後，4月還會有NIKE全新改裝及Kinloch Anderson、maru.a、b.club、FREE等服飾配件品牌接續登場。

大葉高島屋新櫃包括3月9日將迎來人氣日牌全台首櫃AMERICAN HOLIC，3月9日至3月16日全系列9折，滿3千元現抵3百元加贈品牌購物袋，SPECIAL SALE區5折。另外，金石堂書店也將以快閃店模式於3月初進駐4樓。

珠寶品牌JeVEILLE，全台首櫃進駐台北信義新天地A4。圖／新光三越提供
珠寶品牌JeVEILLE，全台首櫃進駐台北信義新天地A4。圖／新光三越提供
法國奢華香氛Kilian Paris進駐台中中港店、為中部獨家。圖／新光三越提供
法國奢華香氛Kilian Paris進駐台中中港店、為中部獨家。圖／新光三越提供
法國天然有機清潔品牌Briochin碧歐馨進駐台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
法國天然有機清潔品牌Briochin碧歐馨進駐台北信義新天地A8。圖／新光三越提供
AMERICAN HOLIC全台首櫃進駐大葉高島屋。圖／統一時代提供
AMERICAN HOLIC全台首櫃進駐大葉高島屋。圖／統一時代提供
美型運動服PrettyAim進駐統一時代台北店。圖／統一時代提供
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