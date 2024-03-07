犀牛盾打造首款100%循環再生手機殼 指定門市回收舊殼送百元獎勵金

據統計，近5年全球每年售出超過10億支手機，以每支手機對應至少1組保護殼，更換週期3.5年計算，每年至少將有3,500萬組閒置或廢棄手機殼；若以台灣每年售出約600萬台手機推估，將產生至少150萬組的廢棄手機殼。然而，市面上手機殼幾乎都是複合塑料材質製成，因為工法、處理成本問題，實際上並無法被回收再利用，只能當成一般垃圾丟棄。

RHINOSHIELD犀牛盾今日正式發表歷時3年研發、全台首個能100%循環再生的「CircularNext」手機殼，犀牛盾共同創辦人暨執行長王靖夫表示，品牌持續以材料科技為核心，透過「單一材料設計」打造循環生態圈、盡力實踐零廢棄的永續精神。全新CircularNext手機殼經測試，可循環再生達6次生命週期依然維持堅韌與本色，僅需要掃描手機殼內側的QR Code，就能完整知道手中保護殼的循環次數等生產資訊。首波循環殼適用於iPhone 15全系列，共推出揉合桃、揉合紫2款色選，透過獨家的專業技法，在回收再製過程中運用同色系的雙色原料搭配不同比例揉合製成，也是品牌首款具有特殊暈染設計與混合漸層配色的手機殼。

為了實踐永續目標，犀牛盾自2022年中即啟動台灣市場「RHINOLOOP犀牛盾循環生態圈」回收計畫，於全台陸續開設7家直營門市，並攜手地標網通、燦坤實業等全台經銷夥伴，共同拓展近百處回收據點，截至2023年底成功號召超過15,000人次參與回收行動。今日也同步宣布，台灣大哥大將從第2季起於全台300間門市據點提供犀牛盾品牌手機殼回收服務，凡至台灣大哥大門市回收舊殼、並掃碼填寫完線上表單即可獲得犀牛盾回收獎勵金100元優惠。