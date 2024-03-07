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AKACHEN打破藝術珠寶框架 結合高科技展現新作生命力 引發市場關注！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
對於AKACHEN藝術總監陳智權來說，珠寶是活的，可透過不同肌理對於光線反射率的落差，來展現生命力。攝影／陳立凱
對於AKACHEN藝術總監陳智權來說，珠寶是活的，可透過不同肌理對於光線反射率的落差，來展現生命力。攝影／陳立凱

作品曾獲英國Victoria & Albert博物館館藏，並被讚許「賦予二十一世紀珠寶嶄新定義」的鈦金藝術珠寶品牌AKACHEN，每一年總會選在春季發表全新作品，因此成為高級珠寶市場關注焦點。

這一季，AKACHEN總監楊秀惠小姐仍規劃別出心裁的茶會，使觀者透過聲音、香氣和視覺，甚至是溫度，以沉浸式體驗品牌新作的美與流動在其中的氣韻。大自然是AKACHEN藝術總監陳智權先生最不過時的靈感來源，這一季也不例外，全新作品「鳶尾花」在西方是畫家梵谷生前最愛，而在東方則是象徵愛情跟好運，蘊含深深祝福，切題的反映了春季萬物復甦之情。

AKACHEN總監楊秀惠規劃別出心裁的茶會，使觀者透過聲音、香氣和視覺，甚至是溫度，以沉浸式體驗品牌新作的美與流動在其中的氣韻。攝影／陳立凱
AKACHEN總監楊秀惠規劃別出心裁的茶會，使觀者透過聲音、香氣和視覺，甚至是溫度，以沉浸式體驗品牌新作的美與流動在其中的氣韻。攝影／陳立凱

於是AKACHE利用大量留白圓形畫框，讓鳶尾花新作挺立於奇石旁，不僅呈現鈦金工藝技法的極致，更打破珠寶藝術的表現形式。陳智權從傳統文人書畫精神獲得啟發，透過鈦金創作出的流動線條及優雅色澤，捕捉鳶尾花與環境的空靈感，創作出心中嚮往的花園，讓人可以自在徜徉其中。

AKACHE利用大量留白圓形畫框，讓鳶尾花新作挺立於水畔奇石旁，不僅呈現鈦金工藝技法的極致，更打破珠寶藝術的表現形式。圖／AKACHEN提供
AKACHE利用大量留白圓形畫框，讓鳶尾花新作挺立於水畔奇石旁，不僅呈現鈦金工藝技法的極致，更打破珠寶藝術的表現形式。圖／AKACHEN提供

而且此次展出新作時，AKACHEN還搭配先前於美國雙橡園辦展，與友達光電合作採用最新開發的擬真藝屏（High Fidelity Art Display）一同呈現，藉由超高解析擬真顯示技術，讓細緻入微的鈦金工藝更能躍然於欣賞者眼前。因為對於陳智權來說，珠寶是活的，可透過不同肌理對於光線反射率的落差，來展現生命力，也是AKACHEN作品中最重要元素之一。這也是為何品牌總監楊秀惠要不辭繁瑣細節，也要利用茶會形式，帶領與會者從生活、從感官來深刻體驗AKACHEN作品。

AKACHEN年度新作，利用黃寶石和藍寶石結合鈦金，創作出「甲蟲」擺件。圖／AKACHEN提供
AKACHEN年度新作，利用黃寶石和藍寶石結合鈦金，創作出「甲蟲」擺件。圖／AKACHEN提供

大自然豐富多樣性提供陳智權無窮創作靈感，因此除了鳶尾花新作之外，AKACHEN來帶來包括「甲蟲」、「蜻蜓」等繽紛多彩的活潑作品。而在之後的美國加州Bowers博物館個展，以及德州休斯頓自然科學博物館的展覽，也會加入此次首度對外公開的鳶尾花新作，象徵著品牌與鈦金珠寶發展，將邁向下一里程碑。

即使每一年都有的蜻蜓胸針，AKACHEN藉由繁複的鈦金工藝為其賦予不同光澤與質感。圖／AKACHEN提供
即使每一年都有的蜻蜓胸針，AKACHEN藉由繁複的鈦金工藝為其賦予不同光澤與質感。圖／AKACHEN提供

AKACHEN年度新作「甲蟲」，首次以鈦金工藝創作出如瓢蟲般的紋路，讓人大開眼界。圖／AKACHEN提供
AKACHEN年度新作「甲蟲」，首次以鈦金工藝創作出如瓢蟲般的紋路，讓人大開眼界。圖／AKACHEN提供

大自然豐富多樣性提供陳智權諸多靈感，因此形態各異的蜻蜓胸針，仍是AKACHEN的經典之作。圖／AKACHEN提供
大自然豐富多樣性提供陳智權諸多靈感，因此形態各異的蜻蜓胸針，仍是AKACHEN的經典之作。圖／AKACHEN提供

品牌 珠寶 總監

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