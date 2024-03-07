穿旗袍「免費吃龍蝦」 王品推龍蝦大餐再送1500元

即日起至5月31日期間，王品集結旗下的「享鴨」、「莆田Putien」、「丰禾台式小館」及「朝粥幫」推出12道龍蝦大餐，還有加價優惠活動。4月30日前全桌顧客「穿旗袍、龍袍或黃袍」用餐，消費多人套餐就招待「龍蝦一隻」。針對王品瘋美食app，也將送出8,000張龍蝦折扣券，有機會免費吃龍蝦。

本次龍蝦季活動中，「朝粥幫」，以創意端出「酸湯龍蝦貓耳麵」、「金湯白玉龍蝦球」等應景新品；「丰禾」則提供「妙蒜高昇海龍皇」、「蒜香金椒焗龍蝦」等菜色。至於新加坡米其林一星「莆田」推出「松露龍蝦綠蘆筍」、「芙蓉蟹黃龍蝦球」。至於「享鴨」打造「金絲龍蝦球佐青檸幕斯」、「火焰XO醬龍蝦」，各有不同特色。